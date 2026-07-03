Çocuklarda omuz ve bel asimetrisi skolyozun ilk belirtileri arasında yer alıyor. Medicana Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bahadır Gökçen, özellikle yaz aylarında deniz ve havuzda fark edilebilen omuz yüksekliği farklılıklarının, kürek kemiği belirginleşmesinin ve bel kıvrımlarındaki eşitsizliklerin dikkatle gözlemlenmesi gerektiğini vurguluyor. Çocukluk çağındaki skolyoz vakaları çoğu zaman ağrı yapmadığı için ailelerin bu görsel belirtilere dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Omurganın sağa veya sola doğru eğrilmesiyle ortaya çıkan bu durum, erken teşhis edildiğinde tedavi başarısını önemli ölçüde artırıyor.

Skolyoz tedavisinde hastanın yaşı ve omurga eğriliğinin derecesi belirleyici faktörler olarak öne çıkıyor. Doç. Dr. Gökçen, 20 derecenin altındaki eğriliklerde düzenli takibin yeterli olduğunu, ancak kemik gelişimi devam eden ve eğrilik derecesi artan çocuklarda korselerin veya manyetik rod sistemlerinin kullanılabileceğini açıklıyor. Hafif dereceli skolyozlar özellikle kış aylarında kalın kıyafetler nedeniyle fark edilemezken, yaz dönemi çocukların sırt bölgesinin daha fazla görünür olması sayesinde erken tanı için kritik bir fırsat sunuyor. Omuz seviyesinde farklılık, bel asimetrisi, dik durmakta zorlanma ve gövdenin eğik görünmesi en sık karşılaşılan bulgular arasında. Uzmanlar, her omuz eşitsizliğinin skolyoz anlamına gelmediğini ancak şüpheli durumlarda mutlaka omurga konusunda deneyimli bir uzman tarafından muayene edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kemik gelişimi tamamlandıktan sonra eğriliğin derecesine göre cerrahi müdahale gerekip gerekmediği değerlendiriliyor. İleri derecede skolyozu bulunan ve kemik gelişimini tamamlamış genç hastalarda doğrudan cerrahi tedavi planlanabiliyor. Modern skolyoz ameliyatlarında omurgaya yerleştirilen cerrahi sistemlerle eğrilik düzeltilerek omurga dengeli hale getiriliyor ve uygun zamanda yapılan tedavi sayesinde çocuklar ve gençler akranlarıyla birlikte aktif, sağlıklı ve hareketli yaşamlarını sürdürebiliyor. Yürüme güçlüğü, bacak ağrısı, halsizlik ve çabuk yorulma gibi şikayetler daha çok ileri yaş skolyozlarında görülürken, çocukluk çağındaki skolyoz hastalarında ağrı beklenen bir bulgu değil. Bu nedenle ailelerin özellikle yaz aylarında çocuklarının omuz, sırt ve bel bölgelerindeki farklılıkları dikkatle gözlemlemeleri ve şüpheli durumlarda zaman kaybetmeden uzman değerlendirmesine başvurmaları erken tanı ve başarılı tedavi açısından büyük önem taşıyor.

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