Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bakanlar Konferansı, "Depremlerde Sağlığın Korunması-Deprem Acil Durum Yönetimi Yoluyla Sağlık Güvenliğinin Güçlendirilmesi" temasıyla İstanbul'da başladı. Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde ve DSÖ işbirliğinde düzenlenen konferans, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından verilen sağlık hizmetlerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini, geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesini ve bu doğrultuda hazırlanan eylem planlarının hayata geçirilmesini amaçlıyor. Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine, dünya genelinden sağlık bakanları, DSÖ yetkilileri ve afet yönetimi uzmanları katılım gösterdi. Konferans, deprem gibi doğal afetlerde sağlık sistemlerinin nasıl güçlendirilebileceği, acil müdahale kapasitelerinin nasıl artırılabileceği ve uluslararası işbirliğinin nasıl geliştirilebileceği konularında önemli tartışmalara ev sahipliği yapacak.

Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Aziz Alper Biten, açılış konuşmasında depremlerin insanlık tarihinin en büyük sınavlarından biri olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin de birçok ülke gibi deprem acısını defalarca yaşadığını ifade etti. Biten, 11 ili etkileyen ve yaklaşık 14 milyon insanı doğrudan etkisi altına alan Kahramanmaraş depremlerinde, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin el ele vererek örnek bir seferberlik gerçekleştirdiğini belirtti. Bu süreçte Türkiye'ye yardım eden uluslararası kuruluşlara ve ülkelere teşekkür eden Biten, deprem sürecinde edinilen tecrübelerin konferans kapsamında katılımcı ülke temsilcileriyle paylaşılacağını, bunun karşılıklı öğrenme için önemli bir fırsat olacağını söyledi. Geçen hafta Venezuela'da yaşanan büyük deprem sonrasında bölgeye giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) örneğini veren Biten, ailelerinden ve zamanlarından fedakarlık yaparak insanların hayatını kurtarmak için kendi hayatlarını riske atan UMKE ekiplerine ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) teşekkür etti.

Konferans kapsamında düzenlenecek panellerde, depremlerde sağlık hizmetlerinin nasıl organize edilmesi gerektiği, bu hizmetlere uluslararası toplumun nasıl katkı verebileceği ve afet sonrası sağlık sistemlerinin nasıl hızla toparlanabileceği gibi kritik konular ele alınacak. Dr. Biten, konferansta yapılacak tartışmaların sonucunda "İstanbul Bildirgesi" olarak adlandırılacak önemli bir dokümanın imzalanacağını, bu bildirgenin deprem ve sağlık ilişkisinde dünya çapında öncü bir rol oynayacağını ve insanlık için değerli katkılar sunacağını vurguladı. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ise depremlerin dünya çapında sağlık güvenliğine yönelik ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, 2023 yılında meydana gelen depremlerin doğal afetlerden kaynaklanan ölümlerin yarısından fazlasını oluşturduğuna dikkat çekti. Kluge, doğal afet durumlarında sağlık tesislerinin güvenli, operasyonel ve erişilebilir olmasının kritik önem taşıdığını ifade etti. Açılış konuşmalarının ardından uzman isimlerin deprem ve sağlık konusunda sunumlar gerçekleştirdiği konferans, gün boyunca çeşitli panellerle devam edecek ve yarın gerçekleşecek yüksek düzeyli oturumlarla sonuçlanacak.

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