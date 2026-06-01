Sıcak Havalar Varis Riskini Artırıyor: Uzmanlar Uyarıyor

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, toplardamar hastalıkları dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen dolaşım problemleri arasında yer alırken, yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle bacaklarda şişlik, ağırlık hissi, ağrı ve gece kramplarında artış görülebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erol Kurç, sıcak havaların damarların genişlemesine yol açarak toplardamar dolaşımını zorlaştırdığını, bu nedenle özellikle uzun süre ayakta çalışanlar, masa başında hareketsiz kalanlar ve toplardamar dolaşım bozukluğu bulunan kişilerde bacaklara ilişkin şikayetlerin daha belirgin hale gelebildiğini vurguladı.

Kurç, toplardamarların kirli kanı bacaklardan kalbe taşımakla görevli olduğunu, ancak damar kapakçıklarının işlevini yitirmesi halinde kanın aşağı doğru göllenerek damarların genişlemesine ve varis oluşumuna yol açabildiğini aktardı.

Toplumda yaygın görülen varis probleminin yalnızca estetik kaygılarla değerlendirilmemesi gereken bir dolaşım sistemi sorunu olduğunu belirten Kurç, şunları kaydetti:

"Sıcak havalarda damar çapının genişlemesiyle toplardamarların kanı yukarı taşıma kapasitesi zorlanabiliyor. Bu nedenle özellikle gün sonunda bacaklarda dolgunluk hissi, şişlik, ağrı ve yorgunluk gibi şikayetler artabiliyor. Bazı kişilerde gece krampları ve huzursuzluk hissi de görülebiliyor. Uzun süre ayakta kalınan meslek gruplarında ya da gün içinde hareketsiz kalan kişilerde bu yakınmalar daha belirgin hale gelebiliyor."

- "Hormonal değişimler damar yapısını etkileyebiliyor"

Kurç, varisin yalnızca ileri yaş grubunda görülen bir sorun olmadığını, hareketsiz yaşam alışkanlıkları, fazla kilo, genetik yatkınlık ve uzun süre aynı pozisyonda kalmanın genç yaşlarda da toplardamar problemlerini artırabildiğini vurguladı.

Toplardamar hastalıklarının kadınlarda daha sık görülebildiğini aktaran Kurç, "Hormonal değişimler damar yapısını etkileyebiliyor. Hamilelik döneminde artan karın içi basıncı ve hormonların damar duvarı üzerindeki etkileri varis oluşumunu kolaylaştırabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kurç, özellikle ailesinde varis öyküsü bulunan kişilerde riskin daha yüksek olabileceğini belirterek, günlük yaşam alışkanlıklarının da damar sağlığı üzerinde etkili olduğunu, uzun süre bacak bacak üstüne atarak oturmanın, hareketsiz kalmanın ve gün boyu düşük fiziksel aktiviteyle yaşamanın dolaşımı olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Yaz tatili döneminde artan uzun yolculukların da damar sağlığı açısından dikkat gerektirdiğini vurgulayan Kurç, şöyle devam etti:

"Uzun süre aynı pozisyonda oturmak bacak toplardamarlarında dolaşımın yavaşlamasına neden olabiliyor. Özellikle varis problemi bulunan kişilerde ya da damar hastalığı açısından risk taşıyan bireylerde hareket etmek dolaşım açısından önem taşıyor. Yolculuk sırasında kısa yürüyüşler yapmak, ayak bileği egzersizleri uygulamak ve yeterli sıvı tüketmek dolaşımın desteklenmesine katkı sağlayabiliyor."

Kurç, hareketsiz kalınan uçak ve araç yolculuklarında toplardamar dolaşımının yavaşlayabildiğini aktararak, uzun yolculuklarda belirli aralıklarla hareket edilmesinin önem taşıdığına dikkati çekti.

- "Düzenli hareket alışkanlığı damar sağlığı açısından önemli"

Yaz aylarında sıcak ortamların etkisiyle bacaklarda ödem oluşumunun da daha sık görülebildiğini belirten Kurç, özellikle gün sonunda ayakkabıların dar gelmesi, çorap izlerinin belirginleşmesi ve bacaklarda ağırlık hissi oluşmasının toplardamar dolaşımıyla ilişkili olabileceğini kaydetti.

Kurç, dar kıyafetlerin ve uzun süre yüksek topuklu ayakkabı kullanımının dolaşımı olumsuz etkileyebileceğini ifade ederek, "Düzenli hareket alışkanlığı damar sağlığı açısından önemli. Günlük yürüyüşler ve bacak kaslarını aktif tutan egzersizler dolaşım sistemi üzerinde destekleyici etkileri olabiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Varisin ilerleyen dönemlerde yaşam kalitesini etkileyebilen bir tabloya dönüşebileceğini vurgulayan Kurç, yalnızca görüntü değişikliği olarak değerlendirilen damar belirginliklerinin zaman içinde farklı şikayetlerle birlikte görülebileceğine işaret etti.

Kurç, bacaklarda geçmeyen şişlik, ağrı, yanma hissi, ciltte renk değişikliği ve gece artan krampların toplardamar sistemiyle ilişkili olabileceğini aktararak, "Özellikle uzun süredir devam eden yakınmaların uzman değerlendirmesiyle takip edilmesi önemli. Yaz döneminde artan sıcaklıklarla birlikte damar sağlığı daha fazla önem kazanıyor. Düzenli hareket, uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçınma ve dolaşımı destekleyen yaşam alışkanlıkları toplardamar sağlığının korunmasına katkı sağlayabiliyor." ifadelerini kullandı.

