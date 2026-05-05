Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Sağlık Elektromanyetik kirlilik sağlık sorunlarına yol açıyor

Elektromanyetik kirlilik sağlık sorunlarına yol açıyor

Yayınlanma Tarihi: 05.05.2026 09:07

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Daşdağ, elektromanyetik kirlilik ve mavi ışık maruziyetinin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini bildirdi.

Elektromanyetik kirlilik sağlık sorunlarına yol açıyor

Daşdağ, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Elektromanyetik kirlilik ve sağlık" konulu konferansta yaptığı konuşmada, modern yaşamla birlikte insanların günün büyük bölümünde elektromanyetik alanlara maruz kaldığını ifade etti.

Cep telefonu, tablet, bilgisayar, Wi-Fi ve bluetooth cihazlarının yoğun kullanımına dikkati çeken Daşdağ, bu maruziyetin özellikle uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu kaydetti.

- "Mavi ışık biyolojik saati bozuyor"

Güneşten alınan mavi ışığın gün içinde motivasyon ve enerji açısından gerekli olduğunu belirten Daşdağ, bu ışığın doğal döngü dışında gece saatlerinde de ekranlar aracılığıyla alınmasının risk oluşturduğunu vurguladı.

Akşam saatlerinden sonra telefon, tablet ve televizyon kullanımının arttığını dile getiren Daşdağ, "Bu durum, normalde sınırlı olması gereken mavi ışık maruziyetinin uzamasına neden oluyor. Biyolojik saat sapıyor ve melatonin hormonu olumsuz etkileniyor. Cep telefonu, tablet ve televizyon gibi elektronik cihazlar nedeniyle sürekli mavi ışığa maruz kalıyoruz. Bu durum, kanser başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor. Bugünkü yaşam tarzı, 30 yıl sonra karşılaşılabilecek kanser vakalarının nedeni olabilir." diye konuştu.

Özellikle gençlerin gece geç saatlere kadar ekran karşısında kaldığını ifade eden Daşdağ, bunun bağışıklık sistemini zayıflattığını kaydetti.

Konferansa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
süleyman
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

App Store

Mobil Uygulamamızı İndirin

Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Mü’minûn Suresi ışığında müminlerin vasıfları

Mü'minûn Suresi ışığında müminlerin vasıfları

İstanbul’dan Venedik’e kaçırılan atlar

İstanbul'dan Venedik’e kaçırılan atlar

Ahmet Özhan’ın kaleminden Ötekisiz Tek

Ahmet Özhan'ın kaleminden Ötekisiz Tek

Filistin’i işgale yönelik Yahudi göçleri: Aliyah

Filistin’i işgale yönelik Yahudi göçleri: Aliyah

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Peygamberlerin yoluna dönüş

Peygamberlerin yoluna dönüş

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

40 Hadiste yaşam çizgileri

40 Hadiste yaşam çizgileri

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan

Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan

Troçki’den Humeyni’ye: Kesintisiz devrimler

Troçki'den Humeyni'ye: Kesintisiz devrimler