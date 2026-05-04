Gazze’de sağlık sistemi alarm veriyor: Laboratuvar malzemelerinin yüzde 86’sı tükendi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hastalıkların teşhisinde kritik rol oynayan laboratuvar malzemelerindeki ciddi eksiklik nedeniyle sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, laboratuvar ihtiyaçlarının yüzde 86'sının karşılanamadığı ve kan bankası stoklarının tamamen boşaldığı kaydedildi.

Söz konusu krizin; yoğun bakım üniteleri, acil servisler, ameliyathaneler ve hastaların rutin takip süreçlerini doğrudan tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, "Aksa Şehitleri Hastanesi laboratuvarında kan gazı analizi için gerekli malzemelerin tamamen tükendiği, diğer hastanelerde kalan stokların ise yalnızca birkaç gün yetecek düzeyde olduğu" belirterek "acil durum" uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze'deki hastanelere acil kan ve laboratuvar malzemesi temini için uluslararası kurumlara çağrıda bulunuldu.

Açıklamada yarıca nisan ayında yayımlanan verilere göre Gazze'de tıbbi sarf malzemelerinde yüzde 57, temel ilaç listesinde ise yüzde 50 açık bulunduğu, bu eksikliklerin sürmesinin sağlık sisteminde geri dönüşü olmayan bir çöküşe yol açabileceği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada "Gazze genelinde sağlık ihtiyaçları çok büyük." ifadelerini kullanarak, temel ilaç ve tıbbi malzemelerin bölgeye gecikmeden ulaştırılması ve erişim kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

