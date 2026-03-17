Sıcaklık Artışı 2050'de Yüz Binlerce Can Alabilir
Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri giderek daha tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Yeni bir bilimsel araştırma, artan sıcaklıkların insanları fiziksel aktiviteden alıkoyarak 2050 yılına kadar yüz binlerce ek ölüme yol açabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, aşırı sıcakların egzersiz yapma alışkanlıklarını olumsuz etkileyerek hareketsiz yaşam tarzını körükleyeceği ve bunun kalp hastalıkları, obezite gibi kronik rahatsızlıkları artıracağı konusunda uyarıyor. İklim krizi sadece çevresel değil, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geliyor.
Güney Amerika'da çeşitli üniversitelerden bilim insanları, yürüttükleri çalışma kapsamında, 2000-2022 döneminde 156 ülkeden elde edilen verileri analiz etti.
Küresel ısınmaya bağlı sıcaklık artışının fiziksel aktivite üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmacılar, ortalama sıcaklığın 27,8 derecenin üzerinde seyrettiği her ay, küresel fiziksel hareketsizlik oranının ortalama yüzde 1,44 arttığını saptadı.
Araştırmacılar, söz konusu etkilerin gelişmiş ülkelere kıyasla düşük ve orta gelirli ülkelerde daha fazla görüldüğüne dikkati çekti.
Fiziksel olarak daha az aktif olunmasına neden olan aşırı sıcakların insan sağlığını olumsuz etkilediğini ve 2050 yılına kadar 470 bin ila 700 bin ek ölüme yol açabileceğini tespit eden araştırmacılar, bu durumun yıllık 2,4 ila 3,68 milyar dolarlık iş gücü verimliliği kaybına dönüşeceğini öngördü.
Araştırmacılar, çalışma sonucunda elde ettikleri bulguların dünya genelindeki sağlık ve ekonomi yükünü hafifletmek amacıyla emisyon azaltım hedeflerinin yanı sıra ısıya uyumlu şehir planlaması, sübvanse edilmiş iklim kontrollü egzersiz tesisleri ve hedef odaklı sıcaklık riski iletişimine öncelik verilmesinin önemine işaret ettiğini belirtti.
Araştırmanın sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.
