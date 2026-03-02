Bakan Memişoğlu: 3,7 Milyon Kişiye Kanser Taraması Yapıldı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılında kolorektal kanser taramasında rekor rakamlara ulaştıklarını açıkladı. Bakanlık tarafından 3 milyon 795 bin 722 kişiye tarama hizmeti sunuldu. Erken teşhis için hayati önem taşıyan bu taramalar sayesinde binlerce kişinin hayatının kurtarılması hedefleniyor. Bakan Memişoğlu, kanser taramalarının önleyici sağlık hizmetlerinin en önemli ayağını oluşturduğunu vurgulayarak, vatandaşları düzenli tarama yaptırmaya davet etti. Kolorektal kanser, erken teşhis edildiğinde tedavi başarı oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığı kanser türlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Koruyucu sağlığı merkeze alan anlayışımızla 2025 yılı içerisinde 3 milyon 795 bin 722 vatandaşımıza kolorektal kanser tarama hizmeti sunduk. 130 bin vatandaşımızda şüpheli bulgu saptadık ve ileri tetkik için üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirdik." ifadelerini kullandı.
Yapılan değerlendirmeler neticesinde, 6 bin 200 vatandaşa erken evrede kolorektal kanser tanısı koyarak tedavi süreçlerini başlattıklarını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Kolorektal (bağırsak) Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle 50–70 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Hiçbir şikayetiniz olmasa bile, ücretsiz kanser taramalarımızdan yararlanmak üzere Aile Sağlığı Merkezlerimize, KETEM'lerimize Sağlıklı Hayat Merkezlerimize başvurun."
