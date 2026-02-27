Bugün
Anasayfa Sağlık Yeme alışkanlığında yapılan değişikliğin insan ömrüne yaklaşık 3 yıl ekleyebileceğini gösterdi

Yayınlanma Tarihi: 27.02.2026 08:29

Araştırmacılar, 45 yaşından sonra yeme alışkanlığında yapılan değişikliğin, insan ömrüne yaklaşık 3 yıl ekleyebileceğini ortaya koydu.

İngiltere'deki UK Biobank işbirliğiyle yürütülen uluslararası araştırmada, 10 yıllık süre aralığında 103 bin 649 kişinin 5 farklı beslenme alışkanlığının, ölüm oranı ve yaşam süresi ile olası ilişkisi incelendi.

Araştırmada, ortalama 10,6 yıllık takip süresi boyunca toplamda 4 bin 314 ölüm kaydedilirken, "Alternatif Sağlıklı Beslenme Endeksi-2010", "Alternatif Akdeniz Diyeti (aMED)", "Sağlıklı Bitki Bazlı Beslenme Endeksi (hPDI)", "Hipertansiyonu Durdurmak için Beslenme Yaklaşımları" ve "Diyabet Riskini Azaltma Diyeti (DRRD)" gibi yeme alışkanlıkları, ölüm oranlarının azalması ve yaşam süresinin uzaması ile ilişkilendirildi.

Sağlıklı beslenmenin yaşam süresine olumlu etkisinin vurgulandığı araştırmada, bu şekilde beslenmenin erkeklerin 1,9 ila 3 yıl, kadınların 1,5 ila 2,3 yıl daha uzun yaşayabileceği ortaya kondu.

Araştırmada, yaşam süresinin erkeklerde en çok DRRD, kadınlarda aMED yeme alışkanlığı ile uzadığı saptanırken, bu sonucun genetik yatkınlıklarla doğru orantılı olduğuna işaret edildi.

Çalışmada elde edilen bulgular, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının insanların genetik yapılarından bağımsız olarak yaşam süresini uzatma avantajı sağladığını ortaya koydu.

Araştırma, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

