Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Sağlık Uyumadan 3 Saat Önce Yemek Yememek Kalbi Koruyor

Uyumadan 3 Saat Önce Yemek Yememek Kalbi Koruyor

Yayınlanma Tarihi: 17.02.2026 11:39

ABD'de gerçekleştirilen yeni bir bilimsel araştırma, kalp sağlığını korumak için basit ama etkili bir yöntem ortaya koydu. Araştırmaya göre, uyumadan önce 3 saat boyunca hiçbir şey yememek, kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltıyor. Uzmanlar, bu süreçte vücudun metabolik dengelerini düzenlediğini ve kalp üzerindeki yükün azaldığını belirtiyor. Gece geç saatlerde yemek yeme alışkanlığının kalp hastalıklarına zemin hazırladığını vurgulayan bilim insanları, özellikle ağır ve yağlı gıdalardan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Araştırma sonuçları, düzenli uyku öncesi açlık periyodunun kan şekeri seviyelerini dengelediğini ve kardiyovasküler sistem sağlığını iyileştirdiğini gösteriyor.

Uyumadan 3 Saat Önce Yemek Yememek Kalbi Koruyor

Amerikan Northwestern Medicine tarafından yapılan bir araştırmada, son öğünün saatinin kalp ve metabolizma üzerindeki etkileri incelendi.

Araştırma kapsamında fazla kilolu birinci grup uyumadan en az üç saat önce yemek yemeyi bırakırken, bu kişilere 13 ila 16 saatlik gece orucu tutturuldu.

İkinci grubun ise gece 11 ila 13 saatlik oruç düzenini sürdürdüğü araştırmada, tüm katılımcılar ayrıca yatmadan 3 saat önce ışıkları kıstı.

Katılımcıların kalori miktarını değil yalnızca yemek zamanını değiştirdiği araştırmada son öğün saatini erkene çeken grupta gece kan basıncının ve kalp atış hızının belirgin biçimde düştüğü ve kan şekeri seviyelerinin iyileştiği tespit edildi.

Araştırmada, özellikle kalp hastalığı riski yüksek kişiler için yemek saatini erkene çekmenin, diyet içeriğini değiştirmeden uygulanabilecek pratik bir yöntem olabileceği vurgulandı.

Vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin metabolizma ve kalp fonksiyonları dahil birçok süreci düzenlediğine dikkati çekilen araştırmada, metabolik sağlığın bozulmasının ise Tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp hastalığı riskini artırdığına işaret edildi.

Araştırmanın sonuçları "Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology" dergisinde yayımlandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
ABD

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ümmetin başarısı için çalışmak bireysel hataların affına nasıl vesile olur?

Ümmetin başarısı için çalışmak bireysel hataların affına nasıl vesile olur?

Aklı Ayraç İçine Almak: Teoman Duralı’nın Duygu Dünyası

Aklı Ayraç İçine Almak: Teoman Duralı’nın Duygu Dünyası

Burgazada’da görülmesi gereken yerler

Burgazada’da görülmesi gereken yerler

Ekrem Demirli Anlatıyor: Tasavvufu Düşünmek I bir lokma, bir hırka, Bir Akıl

Ekrem Demirli Anlatıyor: Tasavvufu Düşünmek I bir lokma, bir hırka, Bir Akıl

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Asrın Felaketi’nin üçüncü yılı

Asrın Felaketi'nin üçüncü yılı

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

Acının tarifsiz fotoğrafları

Acının tarifsiz fotoğrafları

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

Türkiye’de gerçekleşen en büyük depremler

Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler