Göz Sağlığı İçin Doğru Aydınlatma Nasıl Olmalı?

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, işyeri ve ev gibi fazla vakit geçirilen mekanlarda kullanılan uygunsuz aydınlatma koşulları, göz yorgunluğundan baş ağrısına kadar pek çok sağlık sorununa yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı İnalkaç, ev ve ofislerde doğru aydınlatmanın göz sağlığı açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

Yanlış aydınlatmanın gözler üzerinde ciddi bir stres oluşturduğunu vurgulayan İnalkaç, "Klinikte en sık karşılaştığımız şikayetler, göz yorgunluğu, baş ağrısı, göz kuruluğu ve odaklanma güçlüğüdür. Bu sorunların önemli bir kısmı yaşam alanlarımızdaki yanlış ışık kalitesinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

İnalkaç, aydınlatmanın yalnızca görmeyi değil, ruh halini, uyku düzenini ve genel fizyolojik konforu da etkilediğinin altını çizdi.

Uygun olmayan ışık koşullarının uzun vadede günlük yaşam kalitesini belirgin şekilde düşürübelieceğini ifade eden İnalkaç, doğru aydınlatma için ampul seçiminin rastgele yapılmaması gerektiğini vurguladı.

"Işık seçimi kullanım amacına göre farklılık gösteriyor"

Işığın renginin kelvin, parlaklığının ise lümen değeriyle ifade edildiğini belirten Uzmanı Op. Dr. Ercan İnalkaç, "Çalışma ve odaklanma gerektiren alanlarda 4 bin ila 4 bin 500 kelvinarası, doğal beyaza yakın ışıklar en dengeli seçenektir. Dinlenme alanlarında ise 3 bin kelvin civarında daha sıcak tonlar tercih edilmelidir." tavsiyesinde bulundu.

Lümen değerinin de oda büyüklüğüne göre ayarlanması gerektiğini belirten İnalkaç, çok loş ya da aşırı parlak ve kamaştırıcı ışıkların gözleri daha hızlı yorduğunu kaydetti.

Işığın yalnızca ampulden ibaret olmadığını vurgulayan İnalkaç, "Gün ışığı gözlerimiz için en ideal aydınlatmadır. Mümkün olduğunca faydanlanmalı. Yapay ışık kullanırken ışığı doğrudan göze yönlendirmek yerine tavan veya duvarlardan yansıtan dolaylı aydınlatma tercih edilmelidir. Ayrıca tek bir ışık kaynağı yerine tavan lambasıyla birlikte masa lambası kullanmak daha dengeli bir ortam sağlar." ifadelerini kullandı.

İnalkaç, "Loş bir ortamda çok parlak ekran kullanmak göz yorgunluğunu hızlandırır. Ekran parlaklığı ortam ışığıyla uyumlu olmalıdır. Ayrıca her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca yaklaşık 20 adım(6 metre) uzağa bakmayı içeren 20-20-20 kuralı mutlaka uygulanmalıdır." tavsiyesinde bulundu.

Doğru aydınlatmanın bir lüks değil sağlık yatırımı olduğunu vurgulayan İnalkaç, "Doğru ışık seçimi görsel konforumuzun yanı sıra genel fizyolojik sağlığımız için de kritik bir öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

