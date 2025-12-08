Hacettepe Üniversitesi'nde ani kalp durmalarına karşı üretilen 55 yerli cihaz kullanıma sunuldu
Yayınlanma Tarihi: 08.12.2025 11:43
Hacettepe Üniversitesi'nde (HÜ), ani kalp durmalarında veya kalp krizi vakalarında ilk yardım müdahalesinde kullanılacak 55 Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı kullanıma sunuldu.
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda üniversitede düzenlenen lansmanla tanıtılan OED cihazları, üniversitenin "Güvenli Kampüs Ağı" projesi kapsamında hizmete alındı.
OED cihazının tanıtım toplantısına ASELSAN Genel Müdür Yardımcıları Taha Yücel ve Alaattin Dökmen, ASELSAN Araştırma İşbirlikleri ve Teknoloji Transfer Müdürü Yusuf Erdem, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ile üniversite yöneticileri ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.
Halk arasında "otomatik şok cihazı" olarak bilinen OED'ler, taşınabilir boyutlarda olması ve sağlık alanı dışındaki bireylerin de kullanabileceği şekilde Türkçe komutlar içermesiyle ani kalp durması veya kalp krizi vakalarında ilk yardım müdahalesinde kullanılabilecek.
Proje kapsamında üniversitenin Sıhhiye Yerleşkesi'ne 20, Beytepe Yerleşkesi'ne ise 35 cihaz yerleştirildiği belirtildi.
- "Cihazı açtığınız andan itibaren tüm talimatları kendisi veriyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen HÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Başhekimi Doç. Dr. Bülent Erbil, örnek bir güvenli kampüs ağı projesi oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.
OED cihazlarının insanların yoğun bulunduğu alanlarda yer alması gerektiğini ifade eden Erbil, cihazın kullanımına ilişkin şunları kaydetti:
"Cihazı açtığınız andan itibaren tüm talimatları kendisi veriyor. İçinden pedler çıkıyor, 'Pedleri takınız.' diyor, pedleri takıyorsunuz. 'Kabloyu takınız.' diyor, kabloyu takıyorsunuz. Bunları hazırladığınızda 'Çekilin, ritim analiz ediliyor.' uyarısı geliyor. Bu komutu duyunca hastadan uzaklaşıyorsunuz. Ardından şok öneriyorsa 'Herkes çekilsin.' şeklinde komut veriyor ve 'Şok düğmesine basınız.' diyor. Bu kadar kolay."
Projede görev alan HÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Elif Öztürk İnce de ani şekilde kalbi duran kişilerde kalp masajının yanında şok vermenin önemini göstermeye çalıştıklarını anlattı.
Tıp Fakültesi öğrencisi İntörn Dr. Busenur Gündüz de "İhtiyaç halinde arkadaşlarımıza yardım edebilmemiz açısından bizi çok daha güvende hissettiren bir ortam oluştu. Hastaneye ulaşmadan önce müdahale edebilmemiz, temel yaşam desteğini güçlendirebilecek önemli bir adım." ifadelerini kullandı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.