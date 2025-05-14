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Zona aşısı, kalp krizi ve felç riskini azaltmada etkili olabilir

Yayınlanma Tarihi: 14.05.2025 09:47

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, z zona aşısının enfeksiyon kaynaklı damar tahribatını önleyerek kalp sağlığını koruyabileceği söyledi: "Zona hastalığı, damar yapısını bozarak kalp-damar sisteminde olumsuzluklara neden olabilir. Aşı ise bu zinciri keserek kalbi koruyabilir"

Zona aşısı, kalp krizi ve felç riskini azaltmada etkili olabilir

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, zona aşısının enfeksiyon kaynaklı damar tahribatını önleyerek kalp sağlığını koruyabileceğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada paylaşılan Güney Kore'deki Kyung Hee Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dong Keon Yon'un öncülüğünde yürütülen ve European Heart Journal'da yayımlanan araştırmada, 1,2 milyon kişinin 12 yıla ait sağlık verileri incelendi.

Çalışmada, 50 yaş ve üzerindekilerde zona (herpes zoster) aşısı olan bireylerde kalp krizi, felç ve kardiyovasküler nedenli ölümlerin yüzde 26 daha az görüldüğü tespit edildi. Kalp-damar hastalıklarına ilişkin genel risk azalması ise yüzde 23 olarak belirlendi.

Araştırmada, zona enfeksiyonunun damar duvarında iltihaplanmaya ve pıhtı oluşumuna neden olabileceği, aşının ise bu süreci önleyerek koruyucu etki sağladığı değerlendiriliyor.

Çalışmada, aşının koruyucu etkisinin ilk 2-3 yıl içinde daha belirgin olduğu, bu etkinin 8 yıla kadar sürdüğü belirtildi. Etkinliğin, özellikle erkeklerde, 60 yaş altı bireylerde ve sigara ya da alkol kullanan kişilerde daha yüksek olduğu gözlendi.

Daha geniş katılımlı araştırma yapılmalı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, araştırma sonuçlarının kalp sağlığı açısından dikkat çekici olduğunu belirtti.

Koçaş, "Kalp hastalıklarının altında yatan önemli etkenlerden biri de enfeksiyonların tetiklediği iltihabi süreçlerdir. Zona hastalığı, damar yapısını bozarak kalp-damar sisteminde olumsuzluklara neden olabilir. Aşı ise bu zinciri keserek kalbi koruyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Aşının etkilerinin kişiden kişiye farklılık gösterebileceğine işaret eden Koçaş, kalp sağlığı üzerindeki etkilerin daha net değerlendirilmesi için daha geniş katılımlı araştırmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Koçaş, protein bazlı zona aşılarının da bu kapsamda incelenmesinin önem taşıdığını, bu tür koruyucu sağlık uygulamalarının teşvik edilmesinin toplum sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Güney Kore Kyung Hee Üniversitesi Dong Keon Yon European Heart Journal Zona aşısı Zona hastalığı Cüneyt

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