Türk heyeti, 32. Kore Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresine katıldı

Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneğinden yapılan açıklamaya göre, kongre Güney Kore'nin başkenti Seul'de 28-29 Mart'ta düzenlendi.

Kongreye Türkiye'den İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Taner Güneş ile Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirhan'ın da yer aldığı 55 kişilik heyet katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Güneş, kongrede yer almalarının Türk omuz ve dirsek cerrahisinin geldiği bilimsel düzeyi ve uluslararası kabul edilirliğini açıkça gösterdiğini kaydetti.

Birçok ülkeyle işbirliği içerisinde olduklarını aktaran Güneş, "Güney Kore Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneğiyle uzun yıllara dayanan sıkı ilişkileri sonucunda, 32. Kore Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresine derneğimiz konuk ülke olarak davet edildi. Bu, şimdiye kadar uluslararası düzeyde bir tıbbi meslek derneğinin geldiği en üst seviyedir." ifadelerini kullandı.

TOTBİD Başkanı Prof. Dr. Demirhan ise kongredeki bilimsel paylaşımların ve karşılıklı işbirliklerinin oldukça verimli geçtiğini, iki halkın dostluğunun bilimsel alanda da en üst düzeyde devam etmesinin kendilerini mutlu ettiğini, gelecek yıllarda da bu ilişkilerin daha da köklenerek kalıcı hale geleceğini belirtti.

Öte yandan Rektör Prof. Dr. Aydın, ziyaret kapsamında İÜC ile Seul Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolünü imzaladı.

Uzak Doğu'nun en önemli sağlık kurumlarından Asan Medical Center'da çeşitli temaslarda bulunan Aydın, üniversite yetkilileriyle gelecekteki işbirlikleri konusunda görüşmeler yaptı.

Güney Kore'de bazı temaslarda da bulunan heyet, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer'i ziyaret etti.

Heyet, daha sonra Busan'da Türk Şehitliği'ne gitti.

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