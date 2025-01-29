Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Sağlık Araştırmaya göre, kansere yakalanma riski doğmadan önce başlayabiliyor

Araştırmaya göre, kansere yakalanma riski doğmadan önce başlayabiliyor

Yayınlanma Tarihi: Ocak 29, 2025 10:17

Araştırmacılar, kansere yakalanma riskinin doğum öncesinde başlayabildiğini tespit etti.

Araştırmaya göre, kansere yakalanma riski doğmadan önce başlayabiliyor

Van Andel Enstitüsünden bilim insanları, kanser riskinin belirlenmesine ilişkin araştırma yaptı.

Fareler üzerinde yapılan araştırmada, canlıların kansere nasıl ve ne zaman yakalanacağını belirleyen "epigenetik faktörler" incelendi.

Araştırmacılar, farelerin gelişimleri esnasında ortaya çıkan iki epigenetik duruma rastladı.

Söz konusu iki epigenetik durumun, yaşamın ilerleyen dönemlerinde kansere yakalanma riskine dair bilgi verdiğinin ortaya konulduğu araştırmada, riskin doğumdan önceki dönemde oluşabileceğine işaret edildi.

Araştırmacılar, iki epigenetik durumdan birinin düşük, diğerinin ise daha yüksek kanser riski anlamına geldiğini belirledi.

Epigenetik durumların yalnızca risk seviyesine değil olası kanser türüne ilişkin de bilgi verdiği görüldü.

Yavru farelerde incelenen epigenetik durumlarının, lösemi ve lenfoma gibi kan kanseri türlerine ya da akciğer ve prostat kanseri gibi kanser türlerine yakalanma riskiyle ilişkili olduğu tespit edildi.

Araştırma, "Nature Cancer" dergisinde yayımlandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Van Andel Enstitüsü Lösemi akciğer kan kanseri lenfoma

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İnsan ve toplum hayatının damar tıkanıklığı

İnsan ve toplum hayatının damar tıkanıklığı

Osmanlı’nın İrlanda’ya ulaşan yardım eli

Osmanlı'nın İrlanda'ya ulaşan yardım eli

Kısaca

Kısaca

Kendini öz şefkatle kucaklayabilmenin gücü

Kendini öz şefkatle kucaklayabilmenin gücü

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

Filistin’in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Filistin'in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otelde çıkan yangında can kaybı 10’a yükseldi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında can kaybı 10'a yükseldi

>