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DSÖ, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Gazze'deki sağlık müdahalesini artırdı

Yayınlanma Tarihi: Ocak 27, 2025 09:35

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat sonucu Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla sağlık müdahalesini artırdıklarını bildirdi

Ghebreyesus, Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

"Gazze'deki ateşkes anlaşmasından bu yana DSÖ, sağlık müdahalesini artırıyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, bu hafta 70 bin litre yakıt ulaştırdıklarını, bunun Gazze'deki 20 kısmen işlevsel sağlık tesisi ve hastane ile ambulansları faal tutmaya yardımcı olacağını belirtti.

Ghebreyesus, Gazze'deki DSÖ stoklarından 6 hastane ve tıbbi noktaya, kuzey ile güneydeki 21 acil tıbbi ekibe temel tıbbi malzeme ulaştırdıklarını aktararak, "Bu malzemeler, anne bakım ihtiyaçları, travma, yetersiz beslenme, bulaşıcı olmayan hastalıklar, tedavi ve sağlık tesislerinde enfeksiyon önlenmesini geliştirme konusunda 50 hastayı destekleyecek." bilgisini paylaştı.

Gazze'deki koşulların zorlu olmaya devam ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, yardım operasyonlarının karmaşık olmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Ghebreyesus, DSÖ ekiplerinin acil ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin ulaştırılması ve sağlık sisteminin daha erken toparlanması konusunda kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

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Dünya Sağlık Örgütü ( Tedros Adhanom Hamas İsrail DSÖ Gazze

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