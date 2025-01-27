Ağız sağlığı ile kalp ve damar hastalıkları arasında ilişki olabilir

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ege Dolanbay Selman, ağız sağlığı ile kalp ve damar hastalıkları arasında ilişki olabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, diş eti hastalıkları ve diş kaybı gibi ağız sağlığı sorunları ile kalp krizi ve inme gibi ciddi kardiyovasküler hastalıklar arasında bağlantı olabileceği yönünde çeşitli araştırmalar yapılıyor.

Uzmanlar, ağız sağlığına ilişkin farkındalığı artırmak için halkı düzenli diş bakımı yapmaya davet ediyor. Diş eti hastalıklarının sadece ağızla sınırlı bir sorun olmadığını belirten uzmanlar, ağız sağlığının genel sağlık üzerindeki etkilerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ege Dolanbay Selman, kötü ağız hijyeninin, diş ve diş etlerinin yanı sıra tüm vücutta olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.

Selman, "Özellikle diş eti hastalığına yol açan bakterilerin, kan dolaşımına karışarak vücuttaki diğer damarlarda iltihaplanma ve hasara yol açabileceği düşünülüyor. Bu durum, küçük kan pıhtılarına, kalp krizi ve inme riskine neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Selman, ağız ile kalp sağlığı arasındaki bağlantı nedenlerinin henüz tam olarak açıklanamamasına rağmen çeşitli teoriler üzerinde durulduğuna değindi.

Teoriler hakkında bilgi veren Selman, şunları kaydetti:

"Bir teoriye göre, diş eti enfeksiyonlarına neden olan bakteriler, kan damarlarında iltihaplanmaya ve damar sertliğine yol açarak kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor. Diğer bir görüş ise bu durumun, vücutta bağışıklık sisteminin verdiği yanıt (inflamasyon) nedeniyle ortaya çıktığını öne sürüyor. Ancak sigara, genetik yatkınlık veya genel sağlık hizmetlerine erişim gibi üçüncü faktörlerin de bu bağlantıyı etkileyebileceği, unutulmamalı."

"Sigara, ağız ve kalp sağlığı açısından büyük bir risk faktörü"

2018 yılında yapılan kapsamlı bir çalışmaya atıfta bulunan Selman, yaklaşık bir milyon kişinin verilerinin incelendiği bu araştırmada, diş kaybı ile kalp hastalıkları arasında orta düzeyde bir ilişki tespit edildiğinden bahsetti. Sigara gibi faktörler dikkate alındığında bu bağlantının büyük ölçüde ortadan kalktığına değinen Selman, sigaranın, ağız ve kalp sağlığı açısından büyük bir risk faktörü olduğunu ifade etti.

Selman, ağız sağlığının, dişlerin korunmasının yanı sıra genel sağlık açısından da önem taşıdığını belirterek, şu önerilerde bulundu:

"Düzenli olarak dişlerinizi fırçalayın, diş ipi kullanın ve mutlaka düzenli aralıklarla diş hekimi kontrolüne gidin. Sigara içmemek ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, ağız ve genel sağlık için olmazsa olmaz adımlar. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir vücut için temel taşlardan biri."

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