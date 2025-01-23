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Anasayfa Sağlık Giresun'da hastanın mesanesinden 370 gram taş çıkarıldı

Giresun'da hastanın mesanesinden 370 gram taş çıkarıldı

Yayınlanma Tarihi: Ocak 23, 2025 09:22

Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Op. Dr. Burhan Özdemir ve Op. Dr. Mehmet Karadayı tarafından gerçekleştirilen ameliyatla, 31 yaşındaki hastanın mesanesinden taş çıkarıldığı belirtildi.

Hastanın 29 yıl önce bebeklik döneminde idrar torbasının vücudun dışında olması nedeniyle ameliyat geçirdiği anımsatılan açıklamada, "İdrar içinde çözünmüş olan katı maddeler, geçen uzun yıllar içinde katman katman birikerek taş oluşumuna sebep oldu. İdrarını karnındaki bir delikten kateterle boşaltan hastada, yeterli mesane yıkaması yapılmadığı için önce çamurlaşma sonra da taşlaşma gelişmiş." ifadesi kullanıldı.

Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İskender Aksoy'un tedavisi süren hastayı ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği vurgulanan açıklamada, Op. Dr. Özdemir'in de şu değerlendirmesine yer verildi:

"80 kiloluk bir yetişkin, 24 saatlik idrarda toplam 65 gram kuru madde atar. İdrar miktarı ne kadar az olursa o kadar koyu çözelti oluşur ve taşlaşma ihtimali artar. Bol sıvı tüketimi ve hareketli yaşam, taş oluşma ihtimalini azaltır."

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Giresun Mehmet Karadayı iskender İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Prof Burhan Özdemir

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