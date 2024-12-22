Nijerya 11 bin 200 doz M çiçeği aşısını teslim aldı

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Muyi Aina, yaptığı açıklamada, ABD'nin bağışladığı, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) tarafından sağlanan aşıların, ülkenin başkenti Abuja'ya ulaştığını söyledi.

Aina, aşıların virüsle mücadelede dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Ülke, NAFDAC tarafından numunesi alınan aşıların gerekli testlerin yapılması ve sertifikalandırılmasının ardından dağıtılmasını planlıyor." dedi.

GAVI İcra Kurulu Başkanı Dr. Sania Nishtar da yazılı açıklamasında, kasımda GAVI'nin küresel ve bölgesel müdahaleleri desteklemek amacıyla 305 bin doz M çiçeği aşısının bağışlanmasını kolaylaştıracak bir anlaşma imzaladığını belirtti.

Nishtar, anlaşma kapsamında bugün Abuja'ya 11 bin 200 doz M çiçeği aşısının gönderildiğini kaydetti.

Nijerya'da şimdiye kadar 100'den fazla M çiçeği vakası tespit edilmişti.

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