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SAĞLIK

DSÖ, M çiçeği virüsüne karşı "LC16m8 aşısını" onayladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği (mpox) virüsüne karşı Japonya'daki KM Biologics tarafından geliştirilen ve üretilen "LC16m8 aşısını" acil kullanım için onayladığını bildirdi.

DSÖ, M çiçeği virüsüne karşı LC16m8 aşısını onayladı
Yayınlanma Tarihi: 21.11.2024 10:52:06 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:51

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, karara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün M çiçeği virüsüne karşı "LC16m8 aşısını" acil kullanım listesine eklediğini belirterek, bunun salgın bölgelerinde 1 yaş üstü çocuklar için listelenen ilk aşı olduğunu kaydetti.

"Bu, M çiçeği virüsü yayılmaya devam ederken özellikle çocuklar olmak üzere savunmasız popülasyonları korumak için hayati bir adımdır." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, son iki ayda, salgının merkezi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki şüpheli tüm M çiçeği vakalarının yarısının 12 yaş altındaki çocuklar olduğunu hatırlattı.

Ghebreyesus, "Bu yıl görülen şüpheli M çiçeği vakalarının toplam sayısı 40 bini aştı ve 1200 ölüm bildirildi. Burundi ve Uganda'daki salgınlar da genişliyor. 22 Kasım Cuma günü epidemiyolojik durumu ve devam eden müdahaleyi incelemek üzere Mpox Acil Durum Komitesini yeniden toplayacağım." ifadelerini kullandı.

DSÖ, 13 Eylül'de M çiçeği virüsüne karşı ön yeterlilik alan ilk aşının Bavarian Nordic'in ürettiği "MVA-BN" olduğunu duyurmuştu.

DSÖ, "maymun çiçeği virüsü (Monkeypox)" ifadesini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla M çiçeği virüsü (Mpox) olarak değiştirmişti.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

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Etiketler Mpox Acil Durum Komitesi Tedros Adhanom KM Biologics Bavarian Nordic Uganda Burundi Japonya Kongo Demokratik Cumhuriyeti

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