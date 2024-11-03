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SAĞLIK

İzmir'de organ bağışına dikkati çekmek için bisiklet turu düzenlendi

İzmir'de Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

İzmir’de organ bağışına dikkati çekmek için bisiklet turu düzenlendi
Yayınlanma Tarihi: 3.11.2024 12:59:49 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 12:59

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen bisiklet turu için sağlık çalışanları ve bisikletseverler Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde buluştu.

Tur öncesi katılımcılara organ bağışı hakkında bilgi verildi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, yaptığı konuşmada, bu yıl sekizincisi yapılan etkinliğin organ bağışına dikkati çekmeyi amaçladığını söyledi.

Herkesin bir gün organ bağışı bekleyenler arasında olabileceğini ifade eden Öztop, İzmir'de bu yıl beyin ölümü gerçekleşen 115 kişiden 31'inin ailesinin organ bağışını kabul ettiğini, bu sayının yeterli olmadığını belirtti.

Öztop, kentte 2013 yılından bu yana toplam 96 binin üzerinde organ bağışı yapıldığını aktararak, "Bu sayı Türkiye'deki en iyi rakamlardan biri ama yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Bu sayısı daha yukarıya çekmek istiyoruz." dedi.

Tura katılan 59 yaşındaki diş hekimi Sami Duman ise "Organ nakli çok önemli ve gerekli. Organ bağışında bulunmuştum ama bilgilerimi güncellemek anlamında yeniden formu doldurdum. Yaygınlaşması önemli. İnsanlar başına gelince bunun değerini daha iyi anlıyor." ifadelerini kullandı.

Öztop'un da aralarında bulunduğu bisikletliler, konuşmaların ardından Alsancak Gündoğdu Meydanı'na pedal çevirdi. Tura katılanlar, güzergah boyunca çevredekilerin alkış ve kornalı desteğini aldı.

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Etiketler Karşıyaka Türkiye İzmir İzmir İl Sağlık

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