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SAĞLIK

Sağlık Bakanlığından Kars aile mahkemesinin "topuk kanı" kararına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığından Kars aile mahkemesinin topuk kanı kararına ilişkin açıklama
Yayınlanma Tarihi: 23.08.2024 10:29:11 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:27

Sağlık Bakanlığı, Kars aile mahkemesinin "Yenidoğan Tarama Programı" kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararına karşı istinaf yoluna başvuru sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kars aile mahkemesi tarafından, 20 Ağustos'ta, topuk kanı alınması hakkında verilen kararın, ilk derece mahkemesi kararı olduğu ve kesin hüküm taşımadığı bildirildi.

Topuk kanının, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocukların hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla alındığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı Bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır. Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir."

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Etiketler Sağlık Bakanlığı Kars ilk derece Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Yenidoğan Tarama Programı

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