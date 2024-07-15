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SAĞLIK

Nijerya'da kızamık salgınında 10 çocuk hayatını kaybetti

Nijerya’da kızamık salgınında 10 çocuk hayatını kaybetti
Yayınlanma Tarihi: 15.7.2024 12:19:05 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 12:18

Nijerya'nın başkenti Abuja'da ortaya çıkan kızamık salgınında, 10 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Abuja'nın Damangaza bölgesinde ortaya çıkan kızamık salgınında 10 çocuk hayatını kaybetti.

Damangaza Bölge Başkanı James Budebo, yaptığı açıklamada, bölgede aşılamanın kızamık ve komplikasyonlarının önlenmesinde önemli olduğunu belirterek, dolayısıyla toplumu korumak için yaygın aşılamaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Nijerya'da geçen sene yerinden edilen kişilerin kaldığı kamplarda, en az 190 kişi kızamık salgınında yaşamını yitirmişti.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.

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Etiketler zatür Damangaza James Budebo Abuja Nijerya

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