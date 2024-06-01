Doğu Afrika’da şiddetli yağışlar sonrası salgın hastalıklar arttı

Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), şiddetli yağışların ardından birçok Doğu Afrika ülkesinde salgın hastalıkların arttığını açıkladı.

IGAD'ın açıklamasında, Etiyopya, Kenya, Somali, Sudan ve Uganda'da şiddetli yağışlar sonrası kolera, sıtma, kızamık ve çocuk felci gibi hastalıklarda artış görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Etiyopya, Kenya, Somali, Sudan ve Uganda'da sel felaketleri sonrası kolera salgını arttı. Etiyopya'da 1 Ocak ile 28 Nisan arasında 14 bin kolera vakası ve buna bağlı 114 ölüm bildirildi." denildi.

Bu ülkelerde sıtma vakalarının da arttığı, Kenya'da dang humması, Güney Sudan'da ise sarı humma vakalarının yükseldiği ifade edildi.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Etiyopya'da bu ay sıtmaya bağlı 314 ölüm kaydedildi.

BM verilerine göre, Doğu Afrika'da 75 milyona yakın kişi şiddetli yağışlar sonrası gıda sıkıntısı çekiyor ve acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.