Medical Point Hastaneleri, elektrik ihtiyacının yüzde 80’ini güneşten karşılıyor

Gruptan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Gaziantep ve Manisa'da yapımına başlanan güneş enerjisi santrallerinin hizmete alındığı, bu santrallerde İzmir, Batman ve Gaziantep'teki hastanelerin elektrik ihtiyaçlarının yüzde 80'ine karşılık gelen bir enerjinin üretildiği belirtildi.

İEÜ Medical Point Hastanesinin geçen yıl uyguladığı enerji yönetimi politikalarıyla elektrikte yüzde 15, doğal gazda ise yüzde 25 daha az tüketim gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, enerji yönetimi uygulamaları sonucu bu hastanenin "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası" almaya hak kazandığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedeflediklerini, karbon ayak izlerini daha da azaltmak için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.