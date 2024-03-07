Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • Sağlık Bakanı Koca'dan YDUS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama:
SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca'dan YDUS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama:

- "Yapılan düzenlemelerin, dün açıklanan 2023 İkinci Dönem Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçlarına etkisini gördük. İç hastalıkları hariç, yeni açılan 541 kadroya yüzde 100'ün üzerinde bir dolulukla 545 hekim yerleştirildi. Sağlıkta şimdi daha güçlüyüz"

Sağlık Bakanı Koca’dan YDUS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama:
Yayınlanma Tarihi: 7.3.2024 09:35:27 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 2. dönem) yerleştirme sonuçlarına göre, iç hastalıkları hariç, yeni açılan 541 kadroya yüzde 100'ün üzerinde bir dolulukla 545 hekim yerleştirildiğini, kısa süre önce yan dal uzmanlarıyla ilgili yapılan düzenlemelerin etkisinin bu yerleştirmede görüldüğünü bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından "sağlıkta şimdi daha güçlüyüz" mesajıyla yaptığı açıklamada, 2023-YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarının dün açıklandığını belirtti.

Kısa süre önce çıkan yasada yan dal uzmanlarıyla ilgili düzenlemelere de yer verildiğini anımsatan Koca, "Sözleşmeli hekim kadrosunda 9 bin artışla İstanbul ve Ankara dışındaki illerde tüm yan dal uzmanları sözleşmeli statüsüne alındı. Yapılan düzenlemelerin, dün açıklanan 2023 İkinci Dönem Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçlarına etkisini gördük. İç hastalıkları hariç, yeni açılan 541 kadroya yüzde 100'ün üzerinde bir dolulukla 545 hekim yerleştirildi. Sağlıkta şimdi daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanlıkları tercihlerinin beklentinin üzerinde gerçekleştiğini, bir önceki sınava göre, yerleşme oranının yüzde 45,1'den yüzde 101,5'e yükseldiğini aktaran Koca, "Yan dal uzmanı cerrah sayımız düşünülenden fazla artacak. Genel cerrahi ana dalında bir önceki sınava göre yerleşme oranları; cerrahi onkolojide yüzde 68'den yüzde 100'e, gastroenteroloji cerrahide yüzde 73'ten yüzde 114'e yükseldi." bilgisini paylaştı.

Adayların yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin internet sitesinden erişebileceğine işaret ederek sonuçtan mutluluk duyduğunun altını çizen Koca, iç hastalıkları tercih ve yerleştirmelerinin de yakında yapılacağını kaydetti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler İstanbul Ankara ÖSYM genel cerrahi gastroenteroloji cerrahi iç hastalıkları cerrahi onkoloj Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Fahrettin Koca 2023 İkinci Dönem Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ( YDUS

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN