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SAĞLIK

Güney Kore'de doktorlar, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması planını protesto etti

Güney Kore'nin başkenti Seul'de binlerce doktor, hükümetin tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılması planını protesto etti.

Güney Kore’de doktorlar, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması planını protesto etti
Yayınlanma Tarihi: 4.3.2024 09:46:55 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 09:32

Yonhap'ın haberine göre, Kore Tabipler Birliği (KMA), tıp öğrencilerinin sayısının artırılması planına tepki gösterdi.

Gösteriye katılan binlerce doktor, "Tıp fakültesi kontenjanlarının hazırlıksız artırılması tıp eğitimini tehlikeye atıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestoda söz alan KMA yetkililerinden Kim Taek-woo, hükümeti, "ülkedeki tıp yetkilileriyle istişare etmeden tek taraflı reform yapmakla" suçlayarak, "Hükümet, doktorların çabalarını görmezden gelir ve onları baskı altına almaya çalışırsa halkın direnişiyle karşılaşacaktır." ifadelerini kullandı.

- Ne olmuştu?

Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protesto gösterileri düzenlemiş, 9 binden fazla stajyer doktor istifasını sunmuştu.

Hükümet, istifaların halk sağlığı üzerindeki etkisini gerekçe göstererek toplum sağlığı risk seviyesini "temkinli"den "ciddi" düzeye yükseltmişti.

Sağlık ve Refah Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, istifaların kabul edilmediğini, doktorların işe dönmeleri için son günün 29 Şubat olduğunu, aksi durumda marttan itibaren lisanslarının en az üç ay süreyle askıya alınacağını bildirmişti.

Tıp fakültesi öğrencilerinin sayısının artırılması girişimini protesto eden binlerce stajyer doktoru istifa etmeye teşvik ve yönlendirme iddiasıyla KMA ve Kore Pediatri Derneğinden 5 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Etiketler Güney Kore Seul Kore Tabipler Birliği Kore Pediatri Derneği Kim Taek Sağlık ve Refah Bakanlığı Park Min soo

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