Çocukluk çağı kanserlerinde tedavi, modern teknolojiyle birlikte daha etkili hale geldi

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Ünal, çocukluk çağı kanserlerinde kişiye özel ve multidisipliner tedavi uygulamalarının yanında, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji hastalıkları hakkında bilgi verdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı Ünal, hematolojik olarak en sık görülen hastalığın anemi (kansızlık) olduğunu, aneminin de kendi içinde demir eksikliği anemisi, vitamin B12 ve folik asit eksikliği anemisi olarak sınıflandırıldığını ve beslenme eksiklikleriyle ortaya çıktığını belirtti.

Ünal, trombosit düşüklüğü anlamına gelen "trombositopeni"nin sık görülen hematolojik hastalıklardan olduğunu aktararak, beyaz kan küresi anlamına gelen "lökosit" sayısının düşüklüğü ve yüksekliği de hematolojinin ilgi alanına girdiğini kaydetti.

Onkoloji alanında ise çocukluk çağında sıklık sırasına göre en çok görülen hastalıkların lösemi, beyin tümörleri, lenfoma, "Nöroblastom" denilen sinir kalıntı hücrelerinden köken olan bir kanser, böbrek tümörleri ve kemik tümörleri olduğunu vurgulayan Ünal, bu kanserlerin tedavisinde ilgili bölümlerle beraber, cerrahi işlem yapıldıktan sonra kemoterapi ve bazen de radyoterapi uygulandığına dikkati çekti.

- "Hastaların sağ kalım oranlarında ciddi artışlar kaydedildi"

Prof. Dr. Ekrem Ünal, son yıllarda Çocuk Hematoloji Onkoloji alanında gerçekleşen değişiklikler ve gelecekte yapılacak tedaviler hakkında bilgi vererek, çok uluslu ve çok merkezli çalışmalar sonucunda çocuk hematoloji onkoloji alanında çok büyük başarılarla birlikte hastaların sağ kalım oranlarında ciddi artışlar kaydedildiğinin altını çizdi.

Ünal, 100 yıl önce lösemi denilen kan kanserinden kurtulma oranının yüzde 20'lerde iken şu anda bu oran yüzde 80-90'lara ulaştığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"20 yıllık çocuk hematoloji onkoloji tecrübemde, tedavi ettiğimiz çocuk hastalardan mimar, mühendis anne baba olanlar çok sayıda mevcut. Artık tedavi ettiğimiz çocukların çocuklarına da mutluluk ile bakıyoruz. Kök hücre nakli ile çığır açan birçok tedavi metodundan esinlenerek ve hastalıkların oluşum mekanizmasının bilimsel gelişmeler ile aydınlatılması sonucu akıllı ilaçlar geliştirildi.

Ayrıca tek gen hastalıklarında genetik bozukluğun tespit edilip tedavi imkanı sağlayan gen tedavileri de günümüzde kullanılmakta. Ülkemizde ticari firmaların faz çalışması dışında ilk gen tedavisi daha önce katkılarım ile Hollanda da Ledien Üniversitesinden Prof. Dr. Arjan Lankaster ile işbirliğimiz sonucunda nadir ve kalıtımsal bir hastalık olan RAG1 geninde bozukluk olması sonucunda olan ağır kombine immun-yetmezliği olan hastaların gen tedavisine yönelik RECOMB isimli gen tedavisinin Türkiye'deki ilk ayağını oluşturmak üzere başlattık."

- "Çok gelişmiş ve pahalı tedavilerin artık kapıda"

Ekrem Ünal, bugün çok gelişmiş ve pahalı tedavilerin artık kapıda olduğuna dikkati çekerek, özellikle ülkede medyada çok dikkat çeken SMA hastalıklarının tedavisi için milyonlarca dolar toplandığını belirtti.

Ünal, bu yüksek teknoloji gerektiren gen tedavilerinin Türkiye'de ve bölgede Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde yapılması için tüm gayretlerini sarf ettiklerini ifade etti.

Şu an hematoloji onkoloji için takip ettikleri çocukların bir kısmını kemoterapi ile tedavi ettiklerini kaydeden Ünal, "Kemoterapinin yan etkisi olan kan değerlerinde azalmadan dolayı eritrosit ve trombosit denilen kan hücreleri de çok ihtiyaç duymaktayız. Bunun için 18 ile 50 yaş arasında herhangi bir kronik hastalığı olmayan tüm vatandaşlarımızı düzenli kan bağışı vermeye davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

