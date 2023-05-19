Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • ABD'de en az bir kez depresyon tanısı konulan yetişkinlerin oranı yüzde 29'a ulaştı
SAĞLIK

ABD'de en az bir kez depresyon tanısı konulan yetişkinlerin oranı yüzde 29'a ulaştı

ABD’de en az bir kez depresyon tanısı konulan yetişkinlerin oranı yüzde 29’a ulaştı
Yayınlanma Tarihi: 19.5.2023 10:57:18 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 10:56

ABD'de en az bir kez depresyon tanısı konulan yetişkinlerin oranı, sekiz yılda yaklaşık yüzde 10 artarak yüzde 29'a ulaştı.

Araştırma şirketi Gallup, 5 bin 167 ABD'li yetişkinin katıldığı bir araştırma yaptı. Bu kapsamda, katılımcılara, "halihazırda depresyon tedavisi görüp görmediği ve hayatının herhangi bir döneminde depresyon teşhisi konulup konulmadığı" soruldu.

Araştırma sonuçlarına göre, ABD'de halihazırda, depresyon tedavisi gören yetişkin oranı 2015'e göre yaklaşık yüzde 7 artarak 17,8'e çıktı.

Kadınlarda en az bir kez depresyon görülme oranı yüzde 36,7'ye yükselirken erkeklerde bu oran yüzde 20,4 olarak tespit edildi.

Araştırmada ABD'de en az bir kez depresyon teşhis konulan yetişkinlerin oranı yüzde 29'a çıktı, 2017'den bu yana kadınlarda depresyon görülme oranı ise erkeklere kıyasla yaklaşık iki kat arttı.

- Gençlerde depresyon görülme oranı daha yüksek

Depresyon teşhis oranının, 18-29 yaş aralığındakilerde yüzde 34,3, 30-44 yaş aralığındakilerde yüzde 34,9 olduğu kaydedilen araştırmada, 44 yaşın üstündekilerde ise bu oranın daha düşük olduğuna işaret edildi.

Öte yandan küresel ölçekte, 15 yaş ve üstündeki her 10 kişiden 4'ünde depresyon ya da kaygı bozukluğu görüldüğü ifade ediliyor.

Gallup'un daha önceki araştırmasında ise Kuzey Amerikalı yetişkinlerin yüzde 22'sinin depresyon ya da kaygı bozukluğunun günlük yaşamlarını en az iki hafta boyunca aksatacak seviyeye ulaştığı tespit edilmişti. Bu oran, dünya genelinde ise yüzde 19 olarak ifade ediliyor.

ABD'de, klinik depresyon vaka sayısında Kovid-19 salgını dönemindeki kapanmalar, kısıtlamalar ve enfeksiyon korkusu sonucu hızlı bir yükselişin görüldüğü belirtiliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler ABD Kuzey Amerikalı dünya Gallup Kovid-19 salgın

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN