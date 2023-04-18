Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 79'a çıktı
SAĞLIK

Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 79'a çıktı

Nijerya’da kolera salgınında ölenlerin sayısı 79’a çıktı
Yayınlanma Tarihi: 18.4.2023 12:23:52 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 12:22

Nijerya'da kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ocak ayından bu yana ülkenin 12 eyaletine bağlı 43 bölgesinde kolera salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Bu süre zarfında bu bölgelerde 1336 kolera vakasının görüldüğü aktarılan açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a çıktığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da kolera vakalarının endişe verici boyutlara ulaştığını açıklamıştı. "Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor.

Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor. Nijerya'da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.


Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Nijerya Dünya Sağlık Örgütü Afrika Nijerya Hastalık Kontrol Vibrio Çocuk Felci tifo maymun çiçeği virüsü sıtma

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN