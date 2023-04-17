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SAĞLIK

Kenya'da "sebebi bilinmeyen hastalık" nedeniyle 4 kişi öldü

Kenya'da farklı bir durum söz konusu. Henüz hangi ebeplerle ortaya çıktığı bilinmeyen bir hastalık sebebiyle her geçen gün insanların hayatları riske giriyor.

Kenya’da sebebi bilinmeyen hastalık nedeniyle 4 kişi öldü
Yayınlanma Tarihi: 17.4.2023 12:13:07 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 12:12

Kenya'da nedeni henüz tespit edilemeyen hastalık yüzünden 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kenya Sağlık Bakanlığı, ülkenin Kakamega bölgesinde salgın hastalığın patlak verdiğini açıkladı.

Açıklamada, henüz tespit edilemeyen hastalık sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Salgında dünden itibaren 627 kişinin etkilendiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerin 7 ayrı sağlık merkezinde tedavi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, hastalığın ateş, karın ağrısı, istifra ve ishal gibi belirtilerinin olduğu bildirildi. Salgın nedeniyle iki okulda eğitime ara verilirken hastalıkla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.

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Etiketler Kenya Kenya Sağlık Bakanlığı Kakamega istifra

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