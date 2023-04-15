İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Gönen hastanelerinin taşınma süreciyle ilgili bilgi verdi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, bayramdan sonra Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yoğun bakımdaki hastaları ve acil servisi devralarak süreci başlatacaklarını belirterek "Tabii ki peyderpey cihazların gitmesi, kliniklerin gitmesi yine bir aya yakın bir süre alacağını düşünüyoruz. Bayram sonrasında Murat Dilmener yerleşkesinde hizmet vermeye başlayacağız." dedi.

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptıkları başvuru üzerine, fakülte binalarının deprem açısından güvenli olmadığının bildirildiğini söyledi.

Bunun üzerine monobloktaki sağlık hizmeti sunumunu durdurduklarını ifade eden Gönen, "Bu süreçte de Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yapılmaktaydı. Yaklaşık 1,5 aydır büyük oranda yalnızca polikliniklerde hizmet veriyoruz. Çocuk binamız çelik konstrüksiyon binalardı o devam ediyor. Beyin cerrahisi, radyasyon onkolojisi devam ediyor ama ağırlıklı olarak yüzde 70 yataklı tedavimiz durmuştu." diye konuştu.

Son olarak Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin kendilerine tahsis edildiğini ve dün itibarıyla Sağlık Bakanlığı ile protokollerin imzalandığını dile getiren Gönen, yapılan protokole göre hastaneyi 5 gün içinde devralmaları gerektiğini vurguladı.

Gönen, bunun Ramazan Bayramı'ndan bir gün önceki güne denk geldiğini işaret ederek "Biz de bayram sonuna kendimizi hazırladık. Dün Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Yerleşkesi'nde hastane yönlendirme toplantısını yaptık. Bayramdan sonra oradaki yoğun bakımdaki hastaları ve acil servisi devralarak süreci başlatmış oluyoruz. Tabii ki peyderpey cihazların gitmesi, kliniklerin gitmesi yine bir aya yakın bir süre alacağını düşünüyoruz. Bayram sonrasında Murat Dilmener yerleşkesinde hizmet vermeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

- "Eğitim faaliyetlerin Cerrahpaşa'da devam edecek"

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi'nde de inşaatın başladığını aktaran Gönen şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte Cerrahpaşa yerleşkemizde çocuk ana bilim dalı bütün birimleri ile burada hizmet verecek. Yine nörolojik bilimler adı verdiğimiz beyin cerrahisi, nöroloji, psikiyatri burada hizmet verecek. Merkez laboratuvarı, patoloji, radyasyon onkolojisi, girişimsel radyoloji burada olacak ama onun dışında yüzde 70 oranında ağırlığımız Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde olacak. Burada bütün polikliniklerimiz aynen devam edecek aşağı yerleşkemizde. Murat Dilmener Hastanesi'nde de hem yataklı tedavi hizmetlerimiz hem de her bölüm en az birer tane poliklinik açacak. Orada da poliklinik ve yataklı tedavi birlikte devam edecek."

Gönen, hastanede hazır olan 4 ameliyathanenin hızla çalışmaya başlayacağını, 24 ameliyathanenin yapımının da 3-4 ay içinde tamamlanmasının planlandığını aktardı.

Eğitim faaliyetlerinin ağırlıklı olarak Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde devam edeceğini belirten Gönen, "Çünkü temel bilimler burada. 1, 2, ve 3'üncü sınıflar ağırlıklı olarak temel bilimler eğitimi alıyor. Amfilerimiz burada. Dördüncü sınıf öğrencilerimiz de pratiklerini Murat Dilmener'de ama teorik dersleri burada alacaklar. 5 ve 6'ncı sınıf öğrencilerimizde ağırlıklı olarak hem teoriklerini hem pratiklerini Murat Dilmener'de alacaklar." şeklinde konuştu.