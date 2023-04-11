Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • Yeryüzü Doktorları depremzede çocuklara psikososyal destek veriyor
SAĞLIK

Yeryüzü Doktorları depremzede çocuklara psikososyal destek veriyor

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 ilde Yeryüzü Doktorları Derneği üyeleri, depremzede çocuklara psikososyal destek sağlıyor. Hatay'daki Türkiye-Katar Kardeşlik Konteyner Kenti'nde görev yapan ikisi gönüllü dört kişilik psikolog ekibi, deprem sonrası çocukların yaşadığı travmanın izlerini silmeye gayretinde.

Yeryüzü Doktorları depremzede çocuklara psikososyal destek veriyor
Yayınlanma Tarihi: 11.4.2023 11:27:00 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 12:35

Yeryüzü Doktorları Derneği üyeleri, çocukların deprem psikolojisinden uzaklaşması için çeşitli aktiviteler gerçekleştirirken aynı zamanda bireysel görüşmeler de yapıyor.

Mikroplastiklerin içerdiği zararlı maddeler kanser nedeni olabilir MİKROPLASTİKLERİN İÇERDİĞİ ZARARLI MADDELER KANSER NEDENİ OLABİLİR

Yeryüzü Doktorları Psikososyal Destek Ekiplerinin Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da faaliyet gösterdiğini söyleyen Psikolog Betül Denktaş: "Şu anda konteyner kentteki yaklaşık 150 çocukla ilgileniyoruz. Onlarla oyunlar oynuyor, bireysel görüşmeler yapıyoruz. Depremden daha fazla etkilenen, diğerlerine göre daha travmatik halde olan çocuklarla daha çok ilgileniyoruz" dedi.

Denktaş, "yetişkin", "ergen" ve "çocuk" olarak gruplandırdıkları depremzedelerle bire bir görüşmeler yaparak onları hızla bu psikolojiden kurtarmaya çalıştıklarını aktardı. İlerleyen günlerde terapi eğitimlerine de başlanacağına değinen Denktaş, çocukların zihinlerindeki kötü tabloyu gidermeye gayret ettiklerini belirtti.

Klinik psikolog Kübra Öztürk ise konuyla ilgili: "Bize en çok oyun için geliyorlar. Gün içinde mola verdiğimiz zaman bile sürekli kapıyı çalıp oyun oynamak istediklerini söylüyorlar. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Demek ki onlarla bu bağı kurabilmişiz" ifadelerini kullandı.

Çocukların bu süreçte ilgiye çok ihtiyaç duyduğunun altını çizen Öztürk, çocukların depremden çok fazla etkilendiğini, bu izleri silmeye çalıştıklarını anlattı.

Ekipteki gönüllülerin de yardımıyla tüm depremzede çocuklara hizmet verebilmek için gayret gösterdiklerini söyleyen Öztürk, "Çocuklar bu süreçte ilgiye çok ihtiyaç duyuyor. Bize en çok oyun için geliyorlar. Gün içinde mola verdiğimiz zaman bile sürekli kapıyı çalıp oyun oynamak istediklerini söylüyorlar. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Demek ki onlarla bu bağı kurabilmişiz." şeklinde konuştu.

Araştırma: Sivrisinek salyası, dang hummasının bulaşıcılığını kolaylaştırıyor olabilir ARAŞTIRMA: SİVRİSİNEK SALYASI, DANG HUMMASININ BULAŞICILIĞINI KOLAYLAŞTIRIYOR OLABİLİR

Öztürk, çocukların depremde yaşadığı travmatik olaylar, gece korkuları ve gördükleri rüyaları, oyun terapileriyle, sosyalleşmelerine katkı sağlayarak üstesinden gelmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Kahramanmaraş Hatay Adıyaman Malatya Kübra Öztürk Betül Denktaş Yeryüzü Doktorları Derneği Türkiye Katar Kardeşlik Konteyner Kenti

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN