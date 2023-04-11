Yeryüzü Doktorları depremzede çocuklara psikososyal destek veriyor

Yeryüzü Doktorları Derneği üyeleri, çocukların deprem psikolojisinden uzaklaşması için çeşitli aktiviteler gerçekleştirirken aynı zamanda bireysel görüşmeler de yapıyor.

Yeryüzü Doktorları Psikososyal Destek Ekiplerinin Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da faaliyet gösterdiğini söyleyen Psikolog Betül Denktaş: "Şu anda konteyner kentteki yaklaşık 150 çocukla ilgileniyoruz. Onlarla oyunlar oynuyor, bireysel görüşmeler yapıyoruz. Depremden daha fazla etkilenen, diğerlerine göre daha travmatik halde olan çocuklarla daha çok ilgileniyoruz" dedi.

Denktaş, "yetişkin", "ergen" ve "çocuk" olarak gruplandırdıkları depremzedelerle bire bir görüşmeler yaparak onları hızla bu psikolojiden kurtarmaya çalıştıklarını aktardı. İlerleyen günlerde terapi eğitimlerine de başlanacağına değinen Denktaş, çocukların zihinlerindeki kötü tabloyu gidermeye gayret ettiklerini belirtti.

Klinik psikolog Kübra Öztürk ise konuyla ilgili: "Bize en çok oyun için geliyorlar. Gün içinde mola verdiğimiz zaman bile sürekli kapıyı çalıp oyun oynamak istediklerini söylüyorlar. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Demek ki onlarla bu bağı kurabilmişiz" ifadelerini kullandı.

Çocukların bu süreçte ilgiye çok ihtiyaç duyduğunun altını çizen Öztürk, çocukların depremden çok fazla etkilendiğini, bu izleri silmeye çalıştıklarını anlattı.

Ekipteki gönüllülerin de yardımıyla tüm depremzede çocuklara hizmet verebilmek için gayret gösterdiklerini söyleyen Öztürk, "Çocuklar bu süreçte ilgiye çok ihtiyaç duyuyor. Bize en çok oyun için geliyorlar. Gün içinde mola verdiğimiz zaman bile sürekli kapıyı çalıp oyun oynamak istediklerini söylüyorlar. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Demek ki onlarla bu bağı kurabilmişiz." şeklinde konuştu.

Öztürk, çocukların depremde yaşadığı travmatik olaylar, gece korkuları ve gördükleri rüyaları, oyun terapileriyle, sosyalleşmelerine katkı sağlayarak üstesinden gelmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirtti.