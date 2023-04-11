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SAĞLIK

Araştırma: Sivrisinek salyası, dang hummasının bulaşıcılığını kolaylaştırıyor olabilir

Araştırma: Sivrisinek salyası, dang hummasının bulaşıcılığını kolaylaştırıyor olabilir
Yayınlanma Tarihi: 11.4.2023 12:22:46 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 12:22

Yeni bir araştırmaya göre sivrisinek salyası, insan bağışıklığını dang hummasına karşı savunmasız bırakarak hastalığın bulaşıcılığını kolaylaştırıyor olabilir.

"PLOS Pathogens" dergisinde yayımlanan araştırmada uzmanlar, dang humması virüsü taşıyan "Aedes aegypti" türü sivrisineklerin salyalarını inceledi.

Araştırmacılar, bağışıklığı düşürebilen "sfRNA" adlı moleküler içeriği tespit ettikleri sivrisinek salyasının, dang hummasına karşı vücudu savunmasız bırakarak hastalığın bulaşıcılığını kolaylaştırabileceğini belirledi.

ABD'deki Virginia Üniversitesinin Mikrobiyoloji, İmmünoloji ve Kanser Biyolojisi Bölümü Başkanı Dr. Mariano Garcia-Blanco, "Bu tür virüsler çok zeki, bağışıklığımızı bastırarak vücutta enfeksiyonun tutunmasını sağlıyor." ifadesini kullandı.

Araştırma bulgularının, dang humması virüsünün bulaşma kaynağına ışık tuttuğunu vurgulayan Garcia-Blanco, bu sayede hastalıkların yayılmasının önlenmesine ilişkin yapılacak çalışmaların artacağını kaydetti.

Uzmanlar, hastalığın bulaşıcılığının azaltılmasını ve yayılmasını kontrol altına almaya yardımcı olacak yeni yollar ararken şu an için dang hummasına yakalanmamanın en iyi yolunun sokulmaktan kaçınmak olduğunu belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre her yıl yaklaşık 400 milyon kişi, dang hummasına yakalanıyor.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

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Etiketler ABD Virginia Üniversitesi Mariano Garcia Dünya Sağlık Örgütü PLOS Pathogens Aedes aegypti Sivrisinek salyası dang hummasına dang humması sivrisinek salyasını

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