Uzmanından crush-ezilme sendromuna ilişkin bilgilendirme

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Bulut, ezilme biçiminde yaralanma, uzun süreli sıkışma ve hareketsizlik sonucunda crush-ezilme sendromu yaşanabileceğini belirterek, "Uzun süreli basıya bağlı kas-iskelet sisteminde doku zedelenmesi ve nekroz meydana gelir. Kasların aşırı derecede ezilmesi, hızlı ve doğru bir tedavi uygulanmaz ise kompartman sendromu, asidoz, böbrek yetmezliği, şok ve ölümle sonuçlanabilir." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen, Prof. Dr. Mehmet Bulut, ezilme ve uzun süreli basınca maruz kalma sebebiyle vücutta ortaya çıkan ezilme sendromu hakkında bilgi verdi.

Hayatta kalan hastalarda uzuv kayıpları, kasların özelliğini kaybetmesine bağlı-fibrozis fonksiyon bozukluğu oluşabileceğine dikkati çeken Bulut, ayrıca diyalizi zorunlu kılan kronik böbrek yetmezliği ve psikolojik problemlerin görülebileceğini bildirdi.

Prof. Dr. Mehmet Bulut, ezilme-crush sendromunun genellikle deprem ve maden kazası nedeniyle göçük altında kalma, trafik kazası, patlama gibi olaylardan sonra görülebilen bir sendrom olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tür travmanın (dış etkenlerin neden olduğu bölgesel yaralanma) doğrudan etkisinin ardından gerçekleşen en sık ölüm nedeni crush sendromu olabiliyor. Crush sendromlu kişi enkaz altından çıktığında sağlıklı görünebilir. Ancak detaylı tetkikler yapılarak tüm organlar kontrol edilmeli. Hızlı ve etkin bir tedavi uygulanması gerekir.

Deprem gibi büyük afetlerin yaşandığı durumlarda hastaların sağlık profesyonelleri tarafından doğru yöntemler kullanılarak sağlık merkezlerine sevk edilmesi hayati önem taşıyor, bilinçsiz olarak yapılan müdahaleler kalıcı hasar ve ölümle sonuçlanabilir."