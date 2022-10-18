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SAĞLIK

Kış hastalıklarından korunmak isteyenler aktarlara koşuyor

Yayınlanma Tarihi: 18.10.2022 14:03:42 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 14:03
Kış hastalıklarından korunmak isteyenler aktarlara koşuyor

Gaziantep'te havaların soğumaya başlamasıyla birlikte ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi şifa deposu bitkilere talep arttı.

Soğuk havalarda sıkça görülen öksürük, grip, nezle gibi hastalıklara yakalanmak istemeyen vatandaşlar, bu hastalıklar başta olmak üzere vücudun bağışıklığının güçlendirilmesinden sindirim kolaylığa kadar birçok faydası olan şifalı bitkilere ilgi gösteriyor. Ihlamur, zerdeçal, zencefil, tarçın ada çayı gibi bitkiler; vatandaşların gözdeleri arasında yer alıyor. Kimileri farklı ot ve çiçekleri karışık bir şekilde alırken, kimileri ise sadece bir faydalı bitkiyi alıyor.

Gaziantep'te ıhlamurun kilosu 400 TL'den satılırken, tarçının kilosu 150-200, zencefil ve zerdeçalın kilosu 150 TL'den satışa sunuluyor. Geçen yıla göre fiyatları yüzde 50 ile 100 oranında artan şifalı bitkiler, ayrı ayrı ya da karıştırılarak tüketiliyor. Karışık ya da ayrı ayrı hazırlanan bitkiler, bir süre demlendikten sonra soğuk havalarda iç ısıtan şifalı çaylara dönüştürülüyor.

"En çok tercih edilen ürün, her zaman ve herkesin tercih ettiği ürün ıhlamur oluyor"

15 yıldır aktarlık yapan Murat Demirkurt, şu anda talep gören şifalı bitkilerin başını ıhlamurun çektiğini söyleyerek, "Haliyle havalar soğudu, kış kapıda, geldi. Bununla birlikte öksürük, gribal enfeksiyon gibi rahatsızlıklar başladı. Bağışıklık güçlendirici otlara, macunlara talep çok arttı. En çok talep gören ıhlamur oldu, bunun yanı sıra tarçın ve zencefil, zerdeçal, ada çayları kış geldiği zaman vatandaşların çok talep ettiği en çok istediği ürünlerdir. Fiyatlar ise ıhlamur 400 TL, geçen yıl da aynıydı bu yıl da aynı, herhangi bir zam gelmedi. Tarçın 150 ila 200 TL arasında değişiyor. Zencefil, zerdeçal 150 TL'dir. Geçen yıla oranla ürünlerimize yüzde 50 zam geldi. Yine de halkımız zam olmasına rağmen talep ediyor. En çok tercih edilen ürün, her zaman ve herkesin tercih ettiği ürün ıhlamur oluyor. İkincisi ise zencefil ve zerdeçal, bunları ayrı ayrı içen de oluyor, karıştırıp içen de var" dedi.

Demirkurt, ıhlamurun faydalarının saymakla bitmeyeceğini belirterek, "Ihlamur çayı tüketerek terleme sağlanır. Ayrıca ateş düşürür, öksürüğe iyi gelir, gribe ve nezleye fayda sağlar, stresi azaltır, rahatlama sağlar. İshal tedavisinde, karaciğer rahatsızlıkları tedavisinde de kullanılan ıhlamur, sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar, kas spazmlarını giderir, safra kesesi rahatsızlıklarına karşı kullanılır, boğaz ağrısını alır, hazımsızlığa iyi gelir ve çarpıntıyı giderir" diye konuştu.

Hızlı ve kolayca ıhlamur çayının yapılabileceğini de ifade eden Demirkurt, kaynar suya atılacak ıhlamurların demlemesi için 10 dakika beklemenin yeterli olacağını kaydetti.

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Etiketler Gaziantep IHLAMUR nezle tarçın aktar bitkisel ilaçlar

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