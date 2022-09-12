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SAĞLIK

Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı

Yayınlanma Tarihi: 12.9.2022 11:01:49 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 11:01
Nijerya’da maymun çiçeği virüsünden ölenlerin sayısı 12’ye çıktı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, maymun çiçeği virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, virüsün başkent Abuja'nın yanı sıra 29 eyalette yayılmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, virüsün nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ülkede bir haftada 21 kişide virüsün görüldüğü ifade edilen açıklamada, vaka sayısının 524'e yükseldiği bildirildi.

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Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Etiketler Nijerya Maymun çiçeği

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