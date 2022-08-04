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SAĞLIK

Maymun çiçeği 6 kıtaya yayıldı

Yayınlanma Tarihi: 05.08.2022 02:00 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 09:28
Maymun çiçeği 6 kıtaya yayıldı

Koronavirüs salgınından sonra dünya maymun çiçeği hastalığıyla karşı karşıya kalırken, toplam vaka sayısı 24 bin 381 olarak kaydedildi. Türkiye’de de şu ana kadar toplam 5 vakaya rastlanırken, medyada maymun çiçeği virüsü ile ilgili 49 bin 680 haber yer aldı.

Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 4 Mayıs tarihinde Londra'da görülürken, üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen 30 ülkeye yayılarak küresel bir salgın haline geldi. Temmuz ayında ise 6 kıtada 70'den fazla ülkeye yayılırken, Dünya Sağlık Örgütü 21 Temmuz itibarıyla maymun çiçeği salgınıyla alakalı 'küresel acil durum' ilan etti. Türkiye'de ise ilk vaka 30 Haziran tarihinde ortaya çıkarken, Türkiye'de görülen toplam vaka sayısının 5'e yükseldiği açıklandı. Dünya'da görülen toplam vaka sayısı ise 24 bin 381 olarak görülürken, çoğunlukta olan ülkeler; Almanya, ABD, Brezilya, İspanya ve Fransa olarak kayıtlara geçti.

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50 bine yakın haber medyada yer aldı

Medya takip kurumu Ajans Press, maymun çiçeğinin medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarihten günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, maymun çiçeği 49 bin 680 habere konu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıklamasının ardından haber sayıları yükselişe geçti; son iki günde Türkiye basınına tam bin 890 haber yansıdı.

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Etiketler Türkiye dünya Maymun çiçeği Koronavirüs

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