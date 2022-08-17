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SAĞLIK

"Aile Diş Hekimliği" uygulaması 3 pilot ilde başlıyor

Yayınlanma Tarihi: 17.8.2022 13:53:00 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 14:58
Aile Diş Hekimliği uygulaması 3 pilot ilde başlıyor

Sağlık Bakanlığı, 0-12 yaş çocuklar için koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Eskişehir, Kırşehir ve Karabük"te "Aile Diş Hekimliği" modelini pilot uygulama olarak başlatacak.

- Sağlık Bakanlığınca koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin genişletilmesi amacıyla aile diş hekimliği modeli, Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te pilot uygulama olarak hayata geçirilecek
- MHRS uygulaması üzerinden randevu alınabilecek sistemle özellikle çocuklar için önem taşıyan ağız ve diş sağlığı kontrollerinin kolayca yaptırılabilmesi sağlanacak.

Bakanlıkça bir süre önce üç pilot ilde hayata geçirilmesi planlanan "Aile Diş Hekimliği" modeli ile ilgili hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.Aile hekimliği sistemi ile benzer bir model olan "Aile Diş Hekimliği", ilk olarak pilot il seçilen Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te uygulanacak. Bakanlık, sistemi 2023 yılı içerisinde Türkiye genelinde hayata geçirmeyi planlıyor.

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Yeni modelle birlikte devam eden tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yanı sıra özellikle çocuklar için önem taşıyan "koruyucu ağız ve diş sağlığı" çalışmalarının mevcut sisteme entegrasyonu sağlanacak.Böylelikle bu konudaki hizmetlere kolayca erişilmesi ve 0-12 yaş aralığındaki tüm çocukların düzenli diş kontrollerinin yapılması mümkün olacak.

e-Nabız üzerinden takip imkanı

Uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için alt yapı çalışmalarını da sürdüren Bakanlık, randevuların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabilmesini planlıyor. Sistemle ayrıca ebeveynler, 0-12 yaş arası çocuklarının tüm ağız ve diş sağlığı tarama sonuçları ve takip randevularını e-Nabız üzerinden görüntüleyebilecek. Bu sayede çocuklarda oluşabilecek diş problemlerine erken müdahale imkanı olabilecek.

Diş Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi üç ilde aile diş hekimlerinin erişimine açıldı

Bakanlık, bu çalışmalarla birlikte diş hekimliği randevularının planlanması, diş hekimlerinin hastaların daha önce yapılan tetkiklerine kolay bir şekilde erişebilmesine olanak tanıyacak Diş Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Projesini de devam ettiriyor. Analiz, tasarım, yazılım geliştirme, test ve eğitim çalışmaları tamamlanarak yayına alınan sistem, pilot uygulama kapsamında Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te aile diş hekimi olarak belirlenen kullanıcıların erişimine açıldı.

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