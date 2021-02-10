Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • Güney Kore, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına şartlı onay verdi
SAĞLIK

, -'nın Kovid-19 aşısına şartlı onay verdi

Yayınlanma Tarihi: 10.02.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 16:50
Güney Kore, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına şartlı onay verdi

, - ’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını tüm yetişkinler için onayladığını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, AstraZeneca'nın iki tam dozunu, firmanın 18 yaşın üzerindeki yetişkinlere uygulanan üçüncü aşama klinik deneyleri hakkında daha fazla veri sunması şartıyla onayladı.

Ancak Bakanlık yine de 65 yaş ve üzeri kişilere dair yeterli veri bulunmadığından aşı uygulanmaması konusunda tavsiyede bulundu.

İlk kez Kovid-19 aşısına karşı onay verilen Güney Kore'de, 26 Şubat'ta aşılama uygulamalarına başlanması planlanıyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), sağlık çalışanları gibi yüksek riskli çalışanlar dahil yaklaşık 776 bin 900 kişinin AstraZeneca aşısının ilk dozlarını alacağını söyledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Güney Kore Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı astrazeneca Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı Oxford

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN