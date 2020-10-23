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SAĞLIK

43 çocuğu ilik nakliyle hayata bağladılar

Yayınlanma Tarihi: 23.10.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 16:24
43 çocuğu ilik nakliyle hayata bağladılar

3 yıl önce faaliyete başlayan Merkezinde 43 çocuk, nakil sayesinde yaşama tutundu.

3 yıl önce kurulan Bölümü'nde lösemi ve hemofagositik lenfohistiyositoz gibi birçok hastalığın tedavisi gerçekleştiriliyor.

Rektörü Prof. Dr. Ahmet , kısa bir süre önce kurulan merkezlerinde önemli ve başarılı nakiller yapıldığını anlattı.

ve diğer kan hastalıklarında tedavi, tanı ve takip yapılan merkezlerinde hem erişkin hem de çocuk hastalarda gerçekleştirilen tedavide başarı oranının giderek arttığına dikkati çeken Kızılay, "Nakil yapılmasa kaybedebileceğimiz hastalara çare ve şifa dağıtıldı." dedi.

Merkezlerinin yaptığı tedaviyle ülke genelinde adından söz ettirdiğini dile getiren Kızılay, şöyle konuştu:

"Çocuk nakilleri 'de az sayıda merkezde yapılıyor. Burası ülkemizin en önemli nakil merkezlerinden biri oldu. Bütün imkanlarımız ve altyapımız hastanemizin laboratuvar ve teknik donanımları bu konuda yeterli ve üst düzeyde. Bir çağrıda bulunmak istiyorum. ve kemik hem çocuklarda hem erişkinlerde çok önemli bir tedavi yöntemi. Onun için uygun insanlarımız kök hücre vericisi olsun."

Ne okuyalım, ne izleyelim, sağlık için hangi kürü yapalım? NE OKUYALIM, NE İZLEYELİM, SAĞLIK İÇİN HANGİ KÜRÜ YAPALIM?

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Etiketler Turgut Özal Tıp Merkezinde Çocuk Kemik İliği Nakli İnönü Üniversitesi iliği nakli Kızılay Türkiye kanser kök hücre

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