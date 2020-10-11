Ne okuyalım, ne izleyelim, sağlık için hangi kürü yapalım?
Hayatın yoğun koşuşturmasına ara vermeye ne dersiniz? Hafta sonunda kaliteli zaman geçirmek isteyenler için "Fikriyat ile ne okuyalım, ne dinleyelim, nereye gidelim?" başlığı altında birbirinden değerli tavsiyeleri sizlerle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en önemli profesörlerinden Teoman Duralı'nın söyleşi kitabını okuyabilir, sağlık için bitki kürü hazırlayabilirsiniz. Fikriyat'ın özel çalışması Esma-i Hüsna videolarını izleyebilirsiniz. Gelin tavsiye listesine daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 11.10.2020
09:29
Güncelleme Tarihi: 11.10.2020
09:42
Öyle Geçer Ki Zaman, Teoman Duralı'nın bugüne dek gezip gördüğü yerleri okuyup araştırdığı konular üzerinden bir hakikat arayıcısının izlerini sürüyor. Zonguldak'ta geçen çocukluk yıllarından dayısı ile ettikleri muhabbetlere, hiçbir zaman sevemediği okul yıllarından dile olan merakına, Norveç'te kaptanlık hayalinden Kapalıçarşı'da geçen çalışma faslına kadar birçok hikayeyle hayatının tüm ayrıntılarına değiniliyor. Eser, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen Türkiye tarihini Teoman Duralı'nın gözünden okuyucularına sunuyor.
Kitabı satın almak ve incelemek için tıklayın
FİKRİYAT'IN ÖZEL "ESMA-İ HÜSNA" ÇALIŞMASI
📌 İslam, tarih, edebiyat, kültür ve sanat gibi her alandan özgün dosyalar ile farklılığını ortaya koyan Fikriyat.com, özel çalışmaları ve dijital değişime ayak uyduran yenilikleriyle yoluna devam ediyor.
📌
Kaliteli ve özgün içerik üretme amacıyla çıktığı yolda, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com, Esma-i Hüsna özel çalışması ile okuyucusunun karşısına çıkıyor. Fikriyat.com'un önemli yeniliği ise "Esma-i Hüsna" çalışması…
📌 Yaklaşık 2 dakikalık olarak sunulan çalışmada Allah'ın 99 ismini muhteva eden Esma-i Hüsna'yı anlamını bilerek ezberlemeniz için özel metin ve seslendirme de videolarda yer alıyor.
Fikriyat'ın özel "Esma-i Hüsna" videoları için tıklayın
FATMA BAYRAM-İÇİMİZDEKİ KULÜBE
"İnsan, hayatın sırrını da anlamını da ancak başkaları ile birlikte bulabilir. Yardım ederek, savaşarak, severek, merhamet ederek, hak arayarak, paylaşarak, nefret ederek, yakınlaşarak.
Bunların hiçbiri başkaları olmadan olamaz. Başkalarının varlığı ve acısı karşısındaki tutumlarımız bizi elimizden tutarak yücelttiği gibi diğer başkaları da bizi didikler, tecessüs eder, parmak sallar, yol gösterir, hükmeder, şekil verir, bunaltır, sıkar. Ama aynı zamanda o başkalarına akıl sorarsın, sırtını dayarsın, elini verirsin, karanlıkta kaldığında yalnız olmadığını bilmek istersin. İşte bizim trajedimiz bu. Hem boğuyor bizi insanlar hem ferahlatıyor. Hem hakikati öğretmek istiyor, hem uzaklaştırıyor.
O zaman ne yapacağız? İnsan olmadan da sadece insanla da olmuyor. İnsanlarla birlikte sürmek zorunda olan anlam arayışımızda iki şeye dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Birincisi mesafe. Konu insanlarla ilişkilerimizin hakikate ulaşmamıza yardım edip etmeyeceği olunca işin sırrının mesafe olduğunu düşünüyorum. Mesafesizlik yakınlık körlüğü denen zihin bulanıklığına yol açar. Bu nedenle kişisel alanımız olması ve bunun korunması kıymetlidir. Mahremiyet ve öznellik korunmadan, anlamı üzerine yükleyeceğimiz içsel keşif gerçekleşmez. Bütün sufi geleneklerde çeşitli formlarda varlığını sürdüren inziva, mesafenin ta kendisidir. Mesafe olmasa başkaları ile yaşadıklarımızdan bir anlam çıkartmamız da çok zorlaşır. Mesafeyi kurmak ve korumakta zorlandığımız zamanlarda ise içimizde imdada yetişecek şekilde bir kulübenin hazır olması bu nedenle kıymetlidir."
Fatma Bayram'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın