Ne okuyalım, ne izleyelim, sağlık için hangi kürü yapalım?

FİKRİYAT'IN ÖZEL "ESMA-İ HÜSNA" ÇALIŞMASI

📌 İslam, tarih, edebiyat, kültür ve sanat gibi her alandan özgün dosyalar ile farklılığını ortaya koyan Fikriyat.com, özel çalışmaları ve dijital değişime ayak uyduran yenilikleriyle yoluna devam ediyor.

📌 Fikriyat.com'un önemli yeniliği ise "Esma-i Hüsna" çalışması… Kaliteli ve özgün içerik üretme amacıyla çıktığı yolda, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com, Esma-i Hüsna özel çalışması ile okuyucusunun karşısına çıkıyor.

📌 Yaklaşık 2 dakikalık olarak sunulan çalışmada Allah'ın 99 ismini muhteva eden Esma-i Hüsna'yı anlamını bilerek ezberlemeniz için özel metin ve seslendirme de videolarda yer alıyor.

Fikriyat'ın özel "Esma-i Hüsna" videoları için tıklayın