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SAĞLIK

Biberonlar hazırlanırken mikroplastikler salıyor

Yayınlanma Tarihi: 21.10.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 10:09
Biberonlar mama hazırlanırken mikroplastikler salıyor

Biberonların yüksek ısıyla temasının arttığı durumlarda mikroplastik parçacıkları saldığı ortaya çıktı.

haberine göre, İrlanda'da 'de görevli bilim insanı liderliğinde yapılan araştırma çerçevesinde 10 çeşidi incelendi.

Sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, 7 biberonda hazırlanırken ısıyla mikroplastik parçalarının açığa çıktığı tespit edildi.

Biberonun, içindeki sıvı ne kadar sıcaksa o kadar çok mikroplastik saldığı da gözlendi.

Uzmanlar araştırmanın, bebeklerin mama yoluyla günde yaklaşık 1,6 milyon mikroplastik partiküle maruz kalıyor olabileceğini ortaya koyduğuna işaret etti.

Araştırmanın bulgularına eşlik eden bir makale kaleme alan 'nden , "Tespit edilen mikroplastik parçacıklarının sayısı çok yüksek görünüyor. Bu mikroplastik seviyelerini sindirmenin, bebeklere veya genel olarak insan sağlığına etkisini henüz bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

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