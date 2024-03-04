Ramazan ayı boyunca Kocaeli 'de oruç ibadetinizi en verimli şekilde eda edebilmeniz için güncel imsakiye takvimimizi sunuyoruz. 2024 Kocaeli İmsakiye listesi, İftara ne kadar süre kaldığı, sahura ne zaman kalkmanız gerektiği bu haberimizde. Tüm dünyada imsak vaktiyle başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. İl ve ülkelere göre iftar vakti ve sahur vakti farklılık göstermektedir. İşte Kocaeli İmsakiye 2024:Kocaeli İftar Vakti - Kocaeli Sahur Vakti - Kocaeli İmsak Vakti...

Kocaeli İftar saatleri. Kocaeli Ramazan imsakiye 2024. İftar saati ne zaman? İftara ne kadar kaldı? Sahur vakti ne zaman? 2024 Ramazan imsakiyesi Fikriyat.com'da! İmsakiyede yer alan saatler, il sınırları kriter alınarak adı geçen kent merkezleri için verilmiştir. İlçeler arasında dakika farkları oluşabilir. Ramazan ayı boyunca Kocaeli'de oruç ibadetinizi en verimli şekilde gerçekleştirmeniz için güncel imsakiye takvimimizi sunuyoruz. İftara ne kadar süre kaldığını, sahura ne zaman kalkmanız gerektiğini öğrenmek için siz de hemen takvimimizi inceleyin.

KOCAELİ İmsakiye Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1445 11 Mart 2024 Pazartesi 05:47 07:11 13:15 16:32 19:09 20:28 2 Ramazan 1445 12 Mart 2024 Salı 05:46 07:10 13:15 16:32 19:10 20:29 3 Ramazan 1445 13 Mart 2024 Çarşamba 05:44 07:08 13:15 16:33 19:11 20:30 4 Ramazan 1445 14 Mart 2024 Perşembe 05:42 07:06 13:14 16:34 19:13 20:31 5 Ramazan 1445 15 Mart 2024 Cuma 05:40 07:05 13:14 16:34 19:14 20:33 6 Ramazan 1445 16 Mart 2024 Cumartesi 05:39 07:03 13:14 16:35 19:15 20:34 7 Ramazan 1445 17 Mart 2024 Pazar 05:37 07:01 13:14 16:35 19:16 20:35 8 Ramazan 1445 18 Mart 2024 Pazartesi 05:35 07:00 13:13 16:36 19:17 20:36 9 Ramazan 1445 19 Mart 2024 Salı 05:33 06:58 13:13 16:37 19:18 20:37 10 Ramazan 1445 20 Mart 2024 Çarşamba 05:32 06:57 13:13 16:37 19:19 20:38 11 Ramazan 1445 21 Mart 2024 Perşembe 05:30 06:55 13:12 16:38 19:20 20:40 12 Ramazan 1445 22 Mart 2024 Cuma 05:28 06:53 13:12 16:38 19:21 20:41 13 Ramazan 1445 23 Mart 2024 Cumartesi 05:26 06:52 13:12 16:39 19:22 20:42 14 Ramazan 1445 24 Mart 2024 Pazar 05:24 06:50 13:12 16:39 19:23 20:43 15 Ramazan 1445 25 Mart 2024 Pazartesi 05:23 06:48 13:11 16:40 19:24 20:44 16 Ramazan 1445 26 Mart 2024 Salı 05:21 06:47 13:11 16:40 19:25 20:46 17 Ramazan 1445 27 Mart 2024 Çarşamba 05:19 06:45 13:11 16:41 19:26 20:47 18 Ramazan 1445 28 Mart 2024 Perşembe 05:17 06:43 13:10 16:41 19:28 20:48 19 Ramazan 1445 29 Mart 2024 Cuma 05:15 06:42 13:10 16:41 19:29 20:49 20 Ramazan 1445 30 Mart 2024 Cumartesi 05:13 06:40 13:10 16:42 19:30 20:51 21 Ramazan 1445 31 Mart 2024 Pazar 05:11 06:38 13:09 16:42 19:31 20:52 22 Ramazan 1445 1 Nisan 2024 Pazartesi 05:10 06:37 13:09 16:43 19:32 20:53 23 Ramazan 1445 2 Nisan 2024 Salı 05:08 06:35 13:09 16:43 19:33 20:54 24 Ramazan 1445 3 Nisan 2024 Çarşamba 05:06 06:33 13:09 16:44 19:34 20:56 25 Ramazan 1445 4 Nisan 2024 Perşembe 05:04 06:32 13:08 16:44 19:35 20:57 26 Ramazan 1445 5 Nisan 2024 Cuma 05:02 06:30 13:08 16:44 19:36 20:58 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1445 6 Nisan 2024 Cumartesi 05:00 06:29 13:08 16:45 19:37 20:59 28 Ramazan 1445 7 Nisan 2024 Pazar 04:58 06:27 13:07 16:45 19:38 21:01 29 Ramazan 1445 8 Nisan 2024 Pazartesi 04:56 06:25 13:07 16:45 19:39 21:02 30 Ramazan 1445 9 Nisan 2024 Salı 04:54 06:24 13:07 16:46 19:40 21:03 10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür



Bayram Namazı : 07:00

KOCAELİ İMSAKİYE 2024 TAKVİMİ



Kocaeli'de yaşayanlar için 2024 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı! Bu yıl 11 Mart'tan 9 Nisan'a kadar tutulacak olan Ramazan orucunda, iftar, sahur ve imsak saatlerini doğru şekilde takip etmek oldukça önemlidir. İşte sizin için hazırladığımız 2024 Ramazan İmsakiyesi!

KOCAELİ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?



Kocaeli iftar vakti için 30 günlük iftar saatleri yayınlandı. Ramazan ayının bereketinden faydalanmak için oruç tutacağımız 11 Ayın Sultanı geldi çattı! On bir ayın sultanı Ramazan, Müslümanların oruç tuttuğu faziletli bir aydır. Bu mübarek zamanda müminler, ibadetlerini artırma, daha fazla yardımlaşma gayret eder. Hamd vesilesi olan faziletli ayda Müslümanlar, ruhlarını arındırma ve nefsini terbiye etme fırsatı bulur. Nitekim Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur: "Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır." Bu noktada oruçlarımızı açacağımız mübarek ayda 2024 Ramazan İmsakiyesi yol gösterici olacak.

SAHUR (İMSAK) VAKTİ SAAT KAÇTA?



Kocaeli sahur vakti oruca hazırlık yaptığımız ve niyet ettiğimiz zaman dilimidir. Ramazan ayı boyunca sabah ezanı ile imsak vakti saat kaçta okunacak, sahur ne zaman bitecek, sahur saat kaçta gibi sorular yanıt aramaktadır. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hayata iki vakit dahil olur. Bunlar gecenin ortasına denk gelen sahur ile akşam vaktinde orucun açıldığı iftar zamanıdır. Bereketin yoğun bir şekilde hissedildiği bu iki zaman dilimi, Ramazan ayının tüm güzelliklerini ve Hak Teala'nın rahmetini içinde taşır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi ile 2024 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

2024 Dini Günler Takvimi