On bir ayın sultanı Ramazan, tüm İslam memleketlerinde olduğu gibi ülkemizde de olduça önemli bir yere sahipti. Öyle ki çağlar içerisinde bu aya mahsus gelenekler oluştu. Bunlardan biri de Ramazan topuydu. Peki, iftarın habercisi olan bu Ramazan topu geleneği nasıl başladı, biliyor musunuz?

◾ Şu an orucumuzu açmak için vaktin girmesini ya ezan sesini kulak kesilerek ya da telefonlardan saate bakarak bekliyoruz. Ancak teknolojinin gelişmediği saat kulelerinin, ses sisteminin olmadığı dönemlerde orucun açılacağı ya da imsak vaktinin girdiği şehire top atılarak duyurulurdu.

◾ İftar vakti yaklaşınca camilerde kandiller yakılır ve Ramazan topu hazırlanırdı. Ahali de oruçlarını açmak için ezanı ve top sesini beklerdi. Bu gelenek 1800lü yıllarda başladı.

◾ İlk olarak da Anadolu Hisarı'ndan ateşlendi. Sonrasında Rumeli Hisarı ve Yedikule zindanlarından da atılmasıyla kısa sürede de tüm imparatorluk topraklarına yayıldı. Rumeli Hisarı, Yedikule surları, Dolmabahçe Sarayı önü, Seraskerlik Dairesi, Tophane-i Âmire Talimhanesi, Beyoğlu, Humbarahane Kışlası Meydanı…

◾ Ancak bazı şartları vardı. Olası kazaların önüne geçebilmek için sadece eğitilmiş askerler, top atabilirdi. İftar topu atışlarında; cebel topları, sahra topları, balyemez topu, dağ topu, karabina topu ve kamış topu gibi farklı toplar kullanıldı

◾ Öyle her şehirden de Ramazan topu ateşlenmezdi. Kalesi olan şehirlerde kale burçlarından liman kentlerinde ise harp gemilerinden atılırdı.

◾ Ramazan'ın bu ses getiren geleneği halen sembolik olarak ülkemizin yanı sıra Ürdün, Malezya, Senegal gibi İslam ülkelerinde devam ediyor.