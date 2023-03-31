Müslüman Ülkelerde Ramazan Gelenekleri: Özbekistan

Ramazan, her sene İslam ülkelerince büyük bir coşku ve heyecanla beklenmektedir. Peki ya bu mübarek ay, Türkistan'ın en gözde mimari eserlerine sahip olan Özbekistan 'da hangi gelenekler ile karşılanıyor?

Mavinin her tonunun hâkim olduğu Semerkant, Taşkent, Buhara desem, Zihnimizde tek bir ülke canlanır. Beyaz altın diyarı Özbekistan...

🔹 Peki, bu kadim ülkede Ramazan ayına has hangi gelenekler var biliyor musunuz? Bunlardan biri Yo- Ramazon qo'sigi. Ramazan'da mani ve koşuk söyleme geleneği olarak bilinir.

https://www.instagram.com/p/CqfOAiSjp7v/

🔹 Gençler ve çocuklar yatsı vaktinde kendi mahalle ve köylerinde kapı kapı dolaşarak selam verip dilek ve isteklerini söylerler. Bütün seslenmelere rağmen evlerden herhangi bir yanıt gelmezse "bor mi javob, yo'qmi javob / Bera qoling tezda javob" (Var mı cevap yok mu cevap, hızlıca verin cevap) denir.

🔹O vakit ev sahibi dışarı çıkar ve Ramazancılara sıcak ekmek, bir avuç iğde, kurum üzüm veya ceviz verir. Ayrıca bu mübarek aya özgü sofraları süsleyen nişalda tatlısı yapılırBu tatlının yapımı çok basit olsa da insanlar Ramazan'da nişaldayı ustalarından almayı tercih ederler.

🔹 İftar yemeklerinde patır ekmeği, samsa böreği, kaynatma çorbası, Özbek pilavı ve ayrıca buhar mantısı Ramazan masalarının olmazsa olmazlarındandır.

🔹 İftardan önce ise gençler eve gelen misafirlerin eline saygılarını göstermek için su dökerler.Başta Özbek kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan'ı mübarek olsun.

Nişalda: Şeker, su, yumurta akı, limon sirkesi ve sabun otu

Özbekistan'da yetmek diye adlandırılan bitki kökünün kurutularak, suda kaynatılması ve yumurta akı ile karıştırılarak, daha önce hazırlanan şeker şurubu ile karıştırılmasıyla hazırlanıyor.