İstanbul iftar ve sahur saati kaçta? 2020 İstanbul imsakiyesi!

İstanbul iftar ve sahur saati 2020 yılı Ramazan imsakiyesi içerisinde paylaşıldı. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslüman alemi, İstanbul imsakiyesi ile iftar ve sahur saatlerini öğrenebilecek. İstanbul'da yaşayanlar ilk sahur ve iftar saatleri araştırmaya başladı. Peki, İstanbul iftar vakti saat kaçta olacak ve oruç ne zaman açılacak? İstanbul sahur saati kaçta? İşte 2020 imsakiye İstanbul!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiye takvimine göre 23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan'a bağlayan gece vatandaşlar oruç ibadetini yerine getirebilmek için sahura kalkacaklar. Müslüman alemi için önemli aylar arasında bulunan Ramazan ayında oruç ibadeti yerine getirilecek. İstanbul'da yaşayanlar ilk sahur ve iftar saatleri araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan imsakiyede orucun saat kaçta açılacağı belli oldu.Peki İstanbul'da ilk iftar vakti ne zaman? İşte İstanbul sahur ve iftar saati ile ilgili detaylar...

İSTANBUL SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta Ramazan ayının ilk günleri evlerde geçecek. Bu kapsamda Ramazan'ın ilk günü olan 24 Nisan 2020 Cuma günü il genelinde sahur vakti saat 04:29'da olacak.

İSTANBUL İFTAR SAATİ VAKTİ NE ZAMAN?

Oruç ibadetini yerine getiren kişilerin iftar yapacakları saat ise 20:00 olacak. Ezanın okunmasıyla birlikte niyetli olan kişiler oruçlarını açabilecekler.





FİKRİYAT.COM, YENİ BİR DİJİTAL YENİLİKLE KARŞINIZDA

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"(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır."

Bakara,185

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle gönüller daha yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaya başladı. Bizler de Fikriyat ailesi olarak, Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet dinleyebileceğiniz podcastlerimizi sizlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz.

İshak Danış ve Nüvid Candaner'in Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet seslendirdiği "Mealli Hatim" podcastlerimizi buradan dinleyebilir ve indirebilirsiniz.

RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR

"Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)

Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (İsrâ Suresi, 24. Ayet)

Allahım! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Allahım! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. (Mümtehine Suresi, 4-5. ayetler)

"Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni iyi kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasın da beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin vârislerinden eyle. (Şuara Suresi, 83-86. ayetler)

Ey Allahım seni sevmeyi, sevdiklerini sevmeyi ve sevgine ulaştıracak işleri nasip etmeni senden dilerim. Ey Allahım sevgini bana, nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. (Tirmizî, "Dua", 73)

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığı sayfasında orucu bozan şeyler şu şekilde ifade ediliyor:

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.