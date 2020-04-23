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RAMAZAN

iftar saati kaçta? 2020 imsakiyesi...

  • Giriş Tarihi: Nisan 23, 2020
2020 İzmir iftar saati kaçta? 2020 İzmir imsakiyesi...

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'a sayılı saatler kala milyonlarca kişi, bu yılın ilk sahurunu yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yayınladığı imsakiyeyi araştırmaya başladı. Peki,'de ilk sahur ve iftar ne zaman yapılacak? İzmir'de sahur ve iftar saati kaçta? İşte gün gün imsakiyesi...

İslam aleminin en değer verdiği aylardan biri Razaman'dır. Kur'an-ı Kerim'in indiği bu mübarek ayda 'de yaşayan müminler yaşadığı ilin Ramazan imsakiyesine göre sahura kalkacaklar ve oruçlarını açacaklardır.

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

Gün Tarih İmsak (Sahur) İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 24.04.2020 04:46 17:00 20:03 21:27*
2 25.04.2020 04:44 17:00 20:04 21:29
3 26.04.2020 04:42 17:00 20:05 21:30
4 27.04.2020 04:41 17:00 20:06 21:31
5 28.04.2020 04:39 17:00 20:07 21:33
6 29.04.2020 04:38 17:01 20:08 21:34
7 30.04.2020 04:36 17:01 20:09 21:35
8 01.05.2020 04:34 17:01 20:10 21:36
9 02.05.2020 04:33 17:01 20:11 21:38
10 03.05.2020 04:31 17:01 20:12 21:39
11 04.05.2020 04:30 17:02 20:13 21:40
12 05.05.2020 04:28 17:02 20:14 21:42
13 06.05.2020 04:26 17:02 20:14 21:43
14 07.05.2020 04:25 17:02 20:15 21:44
15 08.05.2020 04:23 17:02 20:16 21:46
16 09.05.2020 04:22 17:03 20:17 21:47
17 10.05.2020 04:21 17:03 20:18 21:48
18 11.05.2020 04:19 17:03 20:19 21:50
19 12.05.2020 04:18 17:03 20:20 21:51
20 13.05.2020 04:16 17:04 20:21 21:52
21 14.05.2020 04:15 17:04 20:22 21:54
22 15.05.2020 04:14 17:04 20:23 21:55
23 16.05.2020 04:12 17:04 20:24 21:56
24 17.05.2020 04:11 17:04 20:24 21:58
25 18.05.2020 04:10 17:05 20:25 21:59
26 19.05.2020 04:09 17:05 20:26 22:00**
27 20.05.2020 04:07 17:05 20:27 22:01
28 21.05.2020 04:06 17:05 20:28 22:03

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Etiketler 2020 İzmir İzmir

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