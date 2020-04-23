2020 Bursa imsakiyesi... Bursa iftar ve sahur vakti! Bursa'da sahur kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden imsakiye takvimi yayınlandı. On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar ilk sahur saati ve iftar saatleri için araştırmalara başladı. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte Bursa iftar saati ve ilk sahurun yapılacağı vakit…

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden imsakiye takvimi yayınlandı. On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar ilk sahur saati ve iftar saatleri için araştırmalara başladı.23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan'a bağlayan gece milyonlarca kişi oruç ibadetini yapmak için bu yılın ilk sahuruna kalkacak. Birlik beraberlik, dualar ve ibadetler ile geçirilecek on bir ayının ilk teravih namazı ise bu akşam kılınacak. Sahuru bekleyen vatandaşlar bu sabah saatlerinden itibaren ilk sahur saati ve iftar saatleri ile ilgili araştırmalara başladı.

BURSA İFTAR VE SAHUR VAKTİ

On bir ayın sultanı Ramazan, yüce Allah'ın Müslümanlara en büyük ihsanıdır. Tövbelerin, duaların, hayır ve hasenatın kabul olduğu, Kur'an ve oruç ayıdır. Eşsiz faziletlerle dolu bu ayda, Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır. Nitekim yüce Allah, Bakara Suresinde şöyle buyuruyor. "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır."





