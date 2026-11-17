Türk sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Sinemada Sürdürülebilirlik: Yeşilçam Usulü Film Yapmak" söyleşisinde önemli açıklamalarda bulundu. Şoray, iklim krizinin dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Doğa bizim yaşamımızın bir parçası, vazgeçilmezimizdir. O temiz hava, camı açtığımız zaman içimize çektiğimiz oksijen, ağaçlar, yeşillik, orman... Bütün dünyadaki canlıların yaşaması için gerekli olan şeyler" dedi. Usta oyuncu, gelecek nesiller için çevre konusunda endişeli olduklarını ifade ederek, konferansta alınan kararların hayata geçirilmesi temennisinde bulundu.

Moderatör Birol Güven'in yönettiği söyleşide Türkan Şoray, Yeşilçam döneminin çalışma koşullarını ve setlerdeki yaratıcılığı anlatan unutulmaz anılar paylaştı. "Yeşilçam zamanında sabahın yedisi sokağa çıktığım an o soğuk rüzgarın yüzüme vuruşu... Hiç kendimi uykusuz, yataktan yeni kalkmış hissetmezdim" diyen Şoray, Yeşilçam'ı "yokluklar içinde mucizeler yaratan bir sanat dalı" olarak tanımladı. Usta oyuncu, Tarık Akan ile başrolünü paylaştığı "Baraj" filminden bir anekdot paylaşarak, setlerde kaybolan pembe küpenin yerine elbise kumaşından nasıl yeni bir küpe yapıldığını anlattı. Şoray, "Bütün yokluklara rağmen önemli olan o projeye inanmak. Bütün kalplerin aynı anda çarpması, aynı heyecanla, umutla, sevgiyle, aşkla o şeye devam ettik" diyerek Yeşilçam ruhunu özetledi.

Türkan Şoray, dönemin zorlu çalışma koşullarına dair çarpıcı detaylar da paylaştı. 220 filmde oynadığı tüm kostümlerin kendisine ait olduğunu belirten Şoray, her filmde 18 farklı kostüm giymek zorunda olduklarını ve bunların tamamını kendi ceplerinden karşıladıklarını açıkladı. "Bütün filmlerde aldığımız ücretin yarısını kostüme veriyorduk" diyen usta oyuncu, Yeşilçam'da karavan olmadığını, kostüm değiştirmek için arabalarda giyindiklerini ya da vatandaşların evlerine misafir olduklarını anlattı. Kostümlerini yıllarca sandıklarda saklayan Şoray, bir kısmının su baskınında, bir kısmının da taşınma sırasında kaybolduğunu belirtti. Etkinlik sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bir daha dünyaya gelsem, yüzde 100 gene Yeşilçam'da Türk sinemasında oyuncu olmak isterdim" diyen Şoray, söyleşi sırasında bir hayranının doğum gününü kutlayarak özçekim yaptı ve etkinlik sonunda çalınan şarkıyla dans etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, söyleşi sonunda Şoray'a çiçek takdim etti.

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