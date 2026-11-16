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Anasayfa Kültür Sanat 14. Boğaziçi Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

14. Boğaziçi Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yayınlanma Tarihi: 16.11.2026 09:13

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 14. Boğaziçi Film Festivali, Atlas 1948'de gerçekleştirilen görkemli bir törenle sona erdi. Festival boyunca dünyanın farklı ülkelerinden gelen sinemacılar İstanbul'da bir araya gelirken, Türk ve dünya sinemasının en dikkat çeken yapımları seyirciyle buluştu. Festivalin artistik direktörü Enes Erbay, açılış konuşmasında bu yılki organizasyonun önemine vurgu yaparak, sinema profesyonellerinin bir araya geldiği bu platformun sektör için taşıdığı değeri anlattı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Ali Özel'in yönettiği "Beklenti" filmi gecenin yıldızı oldu ve üç önemli ödülün sahibi oldu. Film, En İyi Ulusal Uzun Metraj Film ödülünün yanı sıra Ali Özel'e En İyi Yönetmen ve FİYAB En İyi Yapımcı ödüllerini kazandırdı. Ulusal yarışmada Abdullah Şahin "Mütemmim Cüz" filmiyle En İyi Senaryo ödülünü alırken, oyunculuk dalında Duygu Şen ve Kenan Güler başarılarıyla dikkat çekti. Teknik kategorilerde ise Erkan Sönmez ve Günay Günaydın "At Üstünde" filmiyle ödüle layık görüldü. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda Valentina Maurel'in yönettiği "Forever Your Maternal Animal" çifte ödül kazanırken, belgesel kategorisinde Ali Rıza Avcı'nın "Katran" filmi zirvede yer aldı. Kısa film yarışmasında ise Mahmoud Zain'in "Love Bites" filmi prestijli Ahmet Uluçay Büyük Ödülü'nü kazandı. Festival, Türk sinemasının geleceğine dair umut veren genç yetenekleri de ödüllendirerek, bağımsız sinema üretimine verdiği desteği bir kez daha ortaya koydu. Erbay, festivalin Türk sinemasının sorunlarına çözüm üretme ve genç sinemacılara platform sağlama misyonunu sürdüreceğini vurguladı.

14. Boğaziçi Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 14. Boğaziçi Film Festivali, Atlas 1948'de gerçekleştirilen görkemli bir törenle sona erdi. Festival boyunca dünyanın farklı ülkelerinden gelen sinemacılar İstanbul'da bir araya gelirken, Türk ve dünya sinemasının en dikkat çeken yapımları seyirciyle buluştu. Festivalin artistik direktörü Enes Erbay, açılış konuşmasında bu yılki organizasyonun önemine vurgu yaparak, sinema profesyonellerinin bir araya geldiği bu platformun sektör için taşıdığı değeri anlattı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Ali Özel'in yönettiği "Beklenti" filmi gecenin yıldızı oldu ve üç önemli ödülün sahibi oldu. Film, En İyi Ulusal Uzun Metraj Film ödülünün yanı sıra Ali Özel'e En İyi Yönetmen ve FİYAB En İyi Yapımcı ödüllerini kazandırdı. Ulusal yarışmada Abdullah Şahin "Mütemmim Cüz" filmiyle En İyi Senaryo ödülünü alırken, oyunculuk dalında Duygu Şen ve Kenan Güler başarılarıyla dikkat çekti. Teknik kategorilerde ise Erkan Sönmez ve Günay Günaydın "At Üstünde" filmiyle ödüle layık görüldü.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda Valentina Maurel'in yönettiği "Forever Your Maternal Animal" çifte ödül kazanırken, belgesel kategorisinde Ali Rıza Avcı'nın "Katran" filmi zirvede yer aldı. Kısa film yarışmasında ise Mahmoud Zain'in "Love Bites" filmi prestijli Ahmet Uluçay Büyük Ödülü'nü kazandı. Festival, Türk sinemasının geleceğine dair umut veren genç yetenekleri de ödüllendirerek, bağımsız sinema üretimine verdiği desteği bir kez daha ortaya koydu. Erbay, festivalin Türk sinemasının sorunlarına çözüm üretme ve genç sinemacılara platform sağlama misyonunu sürdüreceğini vurguladı.

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